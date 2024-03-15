” أفرح مش هيتسرق منك كهرباء تاني” وزارة الكهرباء تعلن عن خطوات التقديم على طلب لتركيب عداد كهرباء إلكتروني+شروط طلب عداد كودي والأوراق المطلوبة

خطوات التقديم على طلب لتركيب عداد كهرباء إلكتروني وشروط طلب عداد كودي والأوراق المطلوبة، الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على راحة المواطنين وتجنب أي عمليات سرقة قد تحدث أو أخطاء، ولذلك قامت بتوفير كافة التفاصيل الخاصة بتركيب عداد الكهرباء الإلكتروني حتى يتمكن جميع المواطنين من معرفة الإستهلاك الخاص بالكهرباء ولا يتعرضوا للسرقة أو حدوث أي أخطاء في عملية الفواتير وأثناء القراءة أيضًا، ولذلك سوف نتعرف على كافة الخطوات والشروط المطلوبة لتركيب العداد.

خطوات التقديم على طلب لتركيب عداد كهرباء إلكتروني

‏نظرًا لأهمية الأمر يتساءل المواطنين عن كيفية تركيب عداد الكهرباء الإلكتروني حرصًا منهم على توفير الكهرباء ومعرفة معدل الاستهلاك ويتم التركيب وفقًا الخطوات التالية:

‏يتم الدخول على المنصة الإلكترونية الموحدة .

‏من القائمة الرئيسية سوف يتم اختيار الأيقونة الخاصة بتركيب عداد كهربائي قانوني.

‏بعد ذلك يتم القيام بتسجيل الدخول بحساب جديد تمامًا على المنصة.

‏كتابة كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها والموضحة على الموقع ومراجعتها بشكل جيد.

‏إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وتجهيزها للتقديم.

‏بعد ذلك يتم الضغط على كلمة إرسال الطلب حتى يتم إرسال الطلب للمراجعة من قبل الجهات المختصة، وبعد ذلك سوف يتم كتابة الكود الخاص بالعداد.

حيث أنه يتم استخدام هذا الكود للإستعلام عن قبول الطلب.

شروط طلب عداد كودي والأوراق المطلوبة

‏هناك مجموعة من الأوراق المطلوبة حتى يتم تقديم طلب للحصول على عداد كودي: