تردد قناة إم بي سي 3 الجديد علي النايل سات والعرب سات

بدأت قناة أم بي سي 3 بثها الأول في الثامن من شهر ديسمبر لعام 2004 خلال الأشهر الأولى للقناة، لم تكن البث يستمر طوال الليل، بل كان يتم استبدال الرسوم المتحركة بأغاني وبصورة شعار القناة وهو نائم كانت دانية شافعي أول مذيعة في قناة أم بي سي 3 ومع حلول صيف عام 2005، انضم حسن عبد الله إلى الفريق كمذيع جديد بعد مرور ثلاث سنوات، قررت القناة الاحتفاء بالذكرى السنوية الثالثة بشكل مميز، مما أدى إلى إضافة عزة زعرور كمذيعة ثالثة للقناة وفي بدايات عام 2012، جاءت أصالة كامل لتنضم إلى فريق المذيعين، تلاها مهند بخيت الذي انضم كذلك إلى الفريق عقب بث قناة إم بي سي 3 لمسلسل يوغي في أوائل تأسيسها، شهدت القناة ازديادا في شعبيتها، لتصبح المنافس الرئيسي لقناة سبيستون،الرائدة في عرض مسلسلات الكارتون بتقديمها مجموعة متنوعة ومتجددة من الأعمال الكرتونية بشكل متتالي وإذاعتها للموسم الثاني من يوغي، اكتسبت إم بي سي 3 شهرة واسعة في الشرق الأوسط