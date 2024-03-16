وظائف شاغرة لخريجي الكليات.. فتح رابط التقديم في وظائف بنك مصر 2024 (التخصصات والأوراق المطلوبة)

رابط التقديم في وظائف بنك مصر 2024، قام بنك مصر بالإعلان عن فتح باب القبول في عدد من التخصصات المطلوبة للعمل بها فقد قام بتوضيح الرابط والخطوات التي يجب اتباعها حتى يتم التقديم، كما عمل بنك مصر على توضيح التخصصات والأوراق والمستندات المطلوبة.

رابط التقديم في وظائف بنك مصر 2024

أعلن بنك مصر عن رابط التقديم في وظائف بنك مصر 2024 حيث عمل على توفير فرص عمل جديدة في مجموعة من المجالات مثل التكتولوجيا والمالية فمن أهم المعايير التي لا يجب أن تنطبق على المتقدم هو حصوله على الدرجات التعليمية التي تتناسب مع العمل كما يجب العلم أن التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لبنك مصر كما يلي:

الدخول مباشرة على الرابط الخاص بموقع بنك مصر. النقر على خانة الوظائف. يحب أن تحدد العمل الذي يتنايب معك مع المؤهلات التعليمية. قم بإدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة. لا بد من تقديم المستندات والوثائق المطلوبة للتسجيل في العمل. النقر على زر التقديم.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف بنك مصر 2024

أعلن بنك مصر عن مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم من أجل التسجيل على الوظائف وتتمثل كالآتي:

يجب إحضار 4 صور شخصية.

بطاقة الرقم القومي.

شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة الخبرة الخاصة بك إن وجدت.

الوضع الخاص بالتجنيد للرجال.

التخصصات المطلوبة في وظائف بنك مصر

هناك مجموعة من التخصصات التي يحتاجها بنك مصر وتتمثل فيما يلي:

إدارة الأعمال، العلاقات العامة والتسويق والموارد البشرية.

بالنسبة لتخصص التقنية: تقنية المعلومات وعلوم البيانات.

شروط التقديم على وظائف بنك مصر