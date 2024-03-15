هو المرتب هينزل امتى؟ موعد صرف مرتب مارس 2024 بالزيادة الرئاسية الجديدة
موعد صرف مرتب مارس 2024، الكثير من الموظفين والعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة يتسائلون عن موعد نزول المرتبات الخاصة بشهر مارس وبالتحديد بسبب تزامن شهر رمضان الكريم مع موعد صرف مرتبات شهر مارس ونظرًا للكثير من التساؤلات تم التصريح من قبل وزير المالية المصري عن موعد الصرف لجميع المرتبات وسوف تحتوي على الزيادة الجديدة المصرح بها من قبل رئيس الجمهورية لمساعدة جميع المواطنين، وسوف نتناول كافة التفاصيل الخاصة بموعد الصرف وقيمة الزيادة المضافة خلال شهر مارس.
موعد صرف مرتب مارس 2024
على الرغم من انتشار عدد كبير من الشائعات حول صرف مرتبات شهر مارس في بداية الشهر بسبب حلول شهر رمضان الكريم، ولكن تم التأكيد من وزارة المالية على أن هذا الأمر ما هو إلا مجرد شائعات ولا يوجد له أي دليل من الصحة وأن موعد صرف مرتبات شهر مارس سوف يكون بدايةً من يوم 21 مارس 2024 ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية وينتهي موعد الصرف في يوم 27 مارس 2024.
صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة
تم التصريح بإضافة زيادة جديدة على مرتبات شهر مارس بعد تصريح رئيس الجمهورية، ولذلك يتسأل الجميع عن قيمة هذه الزيادة والتي تختلف باختلاف الدرجة الوظيفية:
- يحصل موظفي الدرجة العليا في الدولة على راتب 12.200 جنيه.
- أما عن راتب جميع المديرين العام في المؤسسات المختلفة سوف يكون 9200 جنيه.
- وجميع الموظفين العاملين في الدرجة الأولى سوف يحصلون على راتب قيمته 8200 جنيه.
- والعاملين في الدرجة الثانية سوف يكون راتبهم بعد الزيادة 8000 جنيه.
- والموظفين العاملين في الدرجة الثالثة سوف يكون الراتب الخاص بهم بعد الزيادة المضافة 7500 جنيه.