الحادق هيبقى لعبتك..طريقة عمل قطايف بالجبنة لو أولادك مبيحبوش المكسرات..مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل قطايف بالجبنة، يفضل الكثير من الأشخاص الأطعمة التي تمثل مزيجا بين الطعم الحلو والمالح، حيث أنها تعمل على جعل طعم خاص لها ومميز في الفم، ومن أشهر هذه الأكلات هي القطايف بالجبنة، حيث أن القطايف تعد من أشهر الوصفات التي يتم تناولها خلال شهر رمضان المبارك، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة إعداد القطايف بالجبنة بالتفصيل.

طريقة عمل قطايف بالجبنة

قبل البدء في عرض خطوات اعداد القطايف بالجبنة دعونا نقوم بتجهيز مكونات القطايف والتي تتمثل في:

2 كوب دقيق

نصف كوب من السميد الناعم.

2 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

3 كوب من الماء.

طريقة تحضير القطايف:

نقوم بتجهيز الخلاط من ثم مضع فيه كلا من السميد والدقيق والبيكنج بودر والماء، ونخلطهم بشكل جيد معا.

نحضر صينية تيفال ونقوم بدهنها بالزيت، من ثم نقوم بتسخينها على أعلى درجة حرارة.

بعد التأكد من سخونة الصينية نقوم بإحضار ملعقة كبيرة ونأخذ من العجين مقدار ملعقتين متتاليتين ونضعها في الصينية.

نقوم بترك الخليط قليلا حتى يبدء ظهور الفقاعات على سطح العجينة، ويصبح الجانب الآخر باللون الذهبي.

نقوم برفعها من على النار ونغطيها بشكل جيد كي لا تجف.

طريقة حشو القطايف بالجبنة وتحميرها

لحشو القطايف بالجبنة نقوم بإحضار مايلي: