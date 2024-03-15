الاشتراك في مسابقة طائر وتردد القنوات الناقلة على نايل سات وعرب سات 2024

نقدم لكم خطوات الاشتراك في مسابقة طائر الذي تقدمه الإعلامية مايا العبسي خلال شهر رمضان، تلك المسابقة التي تلقي تفاعل كبير من الجَمهور اليمني والعربي، يتم من خلالها تقديم جوائز مالية كبير عند الإجابة على الأسئلة المطروحة بشكل صحيح، لهذا نبين لكم في هذا التقرير رابط الاشتراك في مسابقة طائر.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر

مع انطلاق الموسم الجديد من برنامَج طائر تزايد إقبال الكثيرون على متابعة هذا الموسم الذي تجد فيه تطورات كبيرة في البرنامَج من حيث الجوائز وعمليات الإبداع في تصميم خلفية وديكور البرنامَج، حيث تعد آلية الاشتراك في البرنامَج كالتالي:

توجه إلى أيقونة الاشتراك في مسابقة طائر.

اجب على سؤال المشترك.

سجل اسم المشترك رباعي

أضف رقم الجوال.

أكتب المحافظة.

الضغط على أيقونة أشترك.

موعد عرض مسابقة طائر السعيد

يبدأ عرض مسابقة طائر السعيدة يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة العاشرة مساءًا، كما يتم إعادة البرنامَج في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا، ينبغي على من يرغب الاشتراك في طائر السعيد البحث عبر محرك جوجل على رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيد ثم كتابة اسم المشترك المكون من أربعة حروف فضلاً عن إدخال رقم هاتف المشترك، يحتاج منك الموقع أيضا تسجيل اسم الولاية ثم أخيرًا الضغط على زر اشتراك، بعد أبدا في حل الأسئلة كي تتمكن من الحصول على الجوائز المالية.

تردد القناة الناقلة لمسابقة طائر السعيد 2024

القمر الصناعي نايل سات التردد 11900 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

تردد قناة السعيدة 2024 الناقل لمسابقة طائر على العرب سات