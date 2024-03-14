خطوات تنزيل لعبة جاتا سان اندرياس Grand Theft Auto: San Andreas لجميع الأجهزة

يمكننا الإشارة إلى أن لعبة جاتا سان اندرياس من أفضل الألعاب من النوع العالم المفتوح التي أنتجتها شركة روكستار حتى الآن، إذ أنها تابعة لسلسلة جراند ثيفت أوتو والتي تحتوي على العديد من الإصدارات للعبة جاتا الشهيرة، يملك العديد من الأشخاص سواء الكبار والصغار ذكريات كثيرة مع تلك اللعبة المميزة حيث يمكنك قيادة السيارات والدخول إلى القصور والمنازل والهروب من عناصر الشرطة وارتداء الأزياء المختلفة إلى جانب تنفيذ المهمات والتحديات داخل اللعبة للحصول على المكافآت.

خطوات تنزيل لعبة جاتا سان اندرياس

اعتاد محبي لعبة جاتا أن كل إصدار جديد تطلقه شركة روكستار من سلسلة جراند ثيفت أوتو يحمل مزايا أكثر وصلاحيات جديدة عن الإصدارات السابقة، حيث في لعبة جاتا سان اندرياس تم تحسين مظهر الشخصيات وإضافة خرائط جديدة إلى اللعبة حتى يتسنى لك الاختيار بينها، كما يمكنك الاختيار بين شخصيات اللعبة المتعددة من كلا الجنسين وإتمام المهام المطلوبة منك، نستعرض معكم خلال النقاط التالية كيفية تحميل اللعبة لأجهزة الأندرويد والأيفون:

الذهاب مباشرةً إلى متجر بلاي ستور للاندرويد.

التوجه إلى تطبيق آب ستور للآيفون.

إدخال اسم اللعبة في محرك البحث.

اختيار الإصدار المطلوب من السلسلة من قائمة النتائج.

الضغط على أيقونة “تثبيت” أو “install”.

مميزات لعبة جاتا سان اندرياس

تضم لعبه جاتا سان اندرياس الكثير من المميزات التي جعلتها من أفضل الألعاب الإلكترونية التي أنتجتها شركة روكستار، إذ حتى الآن مازال يتم تنزيلها من قبل العديد من الأشخاص بواسطة المتاجر الإلكترونية، نطرح لكم تاليًا أهم المميزات التي تتسم بها اللعبة: