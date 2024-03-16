أخبار التعليم

يا ويلك يالي هتغش في الامتحان .. عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 داخل لجان الامتحانات الثانوية العامة

عبدالله عربيمنذ 12 ساعة
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عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024
عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024

ومن الأفعال التي يعاقب عليها القانون طبع الأسئلة أو الأجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة أو نشرها أو إذاعتها أو الترويج لها بأي وسيلة، بحيث لا يقتصر على ارتكابها أثناء انعقاد لجان الامتحانات ليشمل ارتكابها قبل انعقاد لجان الامتحانات، ما دام كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 الأجنبية

وفي حالة الغش أو تسريب أي من الامتحانات الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة، وذلك طبقًا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

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عبدالله عربيمنذ 12 ساعة
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