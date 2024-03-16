قدم الآن من هنا … رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 مع معرفة الشروط المطلوبة للتسجيل عبر بوابة الوظائف الحكومية

تتوالى عمليات البحث عن رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 والذي يشهد إقبال كبير من الخريجين المنتظرين فرصة عمل تناسب تخصصاتهم، حيث تقدم مسابقة التربية والتعليم فرص وظيفية متنوعة لعدد كبير من المواطنين الحاصلين على مؤهلات عالية، وذلك لتعزيز جودة التعليم وتوجيه خبراتهم الكبيرة لخدمة العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية، كما أنها تقدم فرص متساوية من أجل التنافس بشفافية تامة وإبراز من لديهم الخبرة الكافية للعمل في الميدان التربوي والتعليمي.

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

تم فتح باب التقديم عبر رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 وذلك من أجل تطوير المنظومة التعليمية، وفقًا لمبادرة تعيين 150 ألف معين في خلال 5 أعوام، حيث يتم تعيين 30 ألف معلم مساعد من خريجي كليات التربية لسد العجز في كافة المحافظات، وإليكم رابط المسابقة وكيفية التسجيل بها:

الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية .

اختر وظائف.

اختر وظائف التربية والتعليم.

قم بتحديد المحافظة التابع لها.

اختر التخصص حسب مؤهلك.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة.

اضغط على تقديم.

الشروط المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الشروط المطلوبة حتى يتم قبول المتقدم في المسابقة والتي نذكرها فيما يلي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يكون من خريجي كليات التربية أو التربية النوعية أو التعليم الأساسي.

لا يوجد لديه أحكام وعقوبات.

لا يتجاوز عمر المتقدم عن الـ 40 عام.

أن يكون حاصل على تقدير مقبول على الأقل.

تقديم المستندات الخاصة بإنهاء الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

يجب خضوعه لـ التدريبات التي وضعتها الوزارة.

يجب تجاوز الفحص الطبي.

الأوراق المطلوبة لمسابقة التربية والتعليم 2024

حدد الجهاز المركزي الأوراق المطلوبة لـ مسابقة التربية والتعليم 2024، والتي تضمن الآتي: صورة شخصية للمتقدم.

صورة بطاقة الرقم القومي وجه أول وثانٍ.

المؤهل الدراسي.

المؤهل الأعلى إن وجد.

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة.

إيصال الإيداع البنكي.صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) موجه إلى الجهاز المركزي أو وزارة التربية والتعليم (يشترط أن يكون ساري).

الهدف من مسابقة التربية والتعليم 2024

وتهدف الوزارة من الإعلان عن مسابقة التبية والتعليم «30 ألف معلم» إلى سد عجز المعلمين في المدارس الحكومية، في إطار السعي لتنفيذ خطة التعاقد مع 150 ألف مدرس خلال 5 سنوات.