خلال الأيام المقبلة.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع الموظفين الحكومة والبنك بالزيادة الجديدة 50% – شوف حسابك

وجه الكثير من الأشخاص العديد من التساؤلات بخصوص موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وقد أوضحت وزارة المالية أنه سيتم البدء في صرف الرواتب في الأيام المقبلة، وقد أوضحت أيضاً أن راتب شهر مارس سيتم صرفه بالزيادة المقررة من قبل رئيس الجمهورية والتي قد أمر برفع نسبة الحد الأدنى للأجور بقيمة 50%، تابع معنا للتعرف على التفاصيل كاملة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

أعلنت وزارة المالية علي موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وقد تم التوضيح بأنه سيتم البدء في صرف المرتبات لكافه العاملين في الدولة في القطاعات الإدارية بداية من يوم الخميس 21 مارس 2024، وقد تم التأكيد بأن عملية الصرف ستستمر لمدة 4 أيام لينتهي يوم 27 مارس 2024.

كم قيمة الحوافز التي يتم صرفها للعاملين

بعد التعرف على المواعيد الصحيحة الخاصة بصرف الرواتب للعاملين في الدولة يتساءل بعض الموظفين على قيمة الحوافز الإضافية التي يتم منحها للعاملين، وقد تم توضيح الآتي:

تختلف قيمة الزيادة على حسب الدرجة الوظيفية الموجود عليها الموظف موظفي الدرجة السادسة يتم منحهم زيادة قيمتها 500 جنية مصري.

بينما الدرجة الخامسة زيادتهم 550 جنيه، والدرجة الرابعة قيمة الزيادة حوالي 600 جنيه، والدرجة الثالثة 650 جنية مصري.

وموظفي الدرجة الثانية تكون قيمة الزيادة 700 جنيه، والدرجة الأولى قيمة الزيادة رواتبهم حوالي 750 جنية.

بينما درجة المدير العام يكون نسبة الزيادة حوالي 800 جنية وموظفين الدرجة العليا يكون قيمة الزيادة 850 جنية مصري.

وموظفين الدرجة الممتازة يتم منحهم زيادة قيمتها حوالي 900 جنية مصري.

أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2024:

تتيح وزارة المالية صرف المرتبات للعاملين بقطاعات الدولة، ومنها صرف مرتبات شهر مارس 2024 الجارى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية من خلال الأماكن التالية:

– تصرف مرتبات شهر مارس 2024 من خلال فروع البنوك.

– مرتبات شهر مارس 2024، تصرف من خلال فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

– كما تصرف مرتبات شهر مارس 2024،عبر ماكينات الصرف الآلي «ATM».

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الادني للأجور الي 6 آلاف جنيه بنسبة 50% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة لتصل تكلفة الزيادات نحو 180 مليار جنيه.