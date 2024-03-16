فرصة تحصل علي وظيفة.. رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024 والشروط المطلوبة للتقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية

اذدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة من المواطنيين عن رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024، حيث أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجته، وذلك لشغل نحو تسعمائة وظيفة في مختلف مكاتب الهيئة، ومن ثم للتعيين في عدة وظائف، من بينها أخصائيين، ومهندسين بمختلف التخصصات، وأيضًا محامين.

رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024

خصص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول على بوابة الوظائف الحكومية الموقع الرسمي من هنا.

ومن ثم قم بإنشاء حساب شخصي على بوابة الوظائف الحكومية.

وبعد ذلك يجب اختيار وظائف البريد المصري 2024.

بالإضافة إلى إدخال جميع البيانات المطلوبة، بدقة ومراجعتها جيدًا.

وبعد ذلك قم بتحميل كافة المستندات المطلوبة.

ومن ثم القيام بالنقر على كلمة تقديم.

شروط التقديم في وظائف البريد المصري 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الشروط اللازمة للتقديم في وظائف البريد المصري 2024، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة لوظائف البريد المصري 2024 مصري الجنسية، ومقيم إقامة دائمة في جمهورية مصر العربية.

كما ينبغي أن يكون سن المتقدم لا يزيد عن ثلاثون عامًا.

وكذلك أيضًا لا يقل تقدير المتقدم أو المتقدمة لوظائف البريد المصري عن جيد.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل اللازم لشغل وظائف البريد المصري.

كما ينبغي ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في أي عقوبة سواء كانت مخلة بالشرف أو جناية، أو مخلة بالأمانة.

ومن ثم يشترط ألا يكون قد تعرض للفصل من الخدمة بحكم نهائي خلال الأربع سنوات الماضية.

كما يشترط اجتياز المتقدم جميع الاختبارات، وايضًا الكشف الطبي، وكذلك تحليل المخدرات.

ومن ثم إحضار كافة المستندات، كما ينبغي أن تكون جميع المستندات أصلية.

كما يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقمًا سارية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف البريد 2024

أكدت هيئة البريد على أنه يجب أن تكون جميع المستندات المرفوعة أصلية ملونة، وبصيغة jpg وألا يتعدى حجم الملف الواحد 1 ميجا، وتتضمن ما يلي:

صورة شخصية للمتقدم.

بطاقة الرقم القومي سارية.

صحيفة الحالة الجنائية (الفيش) ساري وموجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو الهيئة القومية للبريد.

المؤهل الدراسي.

المؤهل الأعلى إن وجد.

كارنيه القيد في نقابة المحامين.

كارنيه القيد في نقابة المهندسين.

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة «في حالة وجود الإعاقة».

إيصال الإيداع البنكي.

وهناك عدد من التخصصات المطلوبة لشغل وظائف البريد التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كالتالي:

1- مهندس ميكانيكا سيارات.

2- مهندس كهرباء.

3- مهندس ميكانيكا.

4- أخصائي خدمة عملاء.

5- مهندس تشغيل وسائل النقل.

6- مهندس تخطيط النقل.

7- أخصائي بريد.

8- أخصائي مكتب بريد.