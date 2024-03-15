أجمد إعلان السنادي{إعلان بنك مصر رمضان 2024} أحمد سعد بيغن عااش

إعلان بنك مصر رمضان 2024 الذي أطلقه بنك مصر ضمن الحملات الإعلانية في شهر رمضان لعام 2024، حيث أن الأغنية تكون تحفيزية وفي هذا العام الاغنية بعنوان عاش ويقوم بغنائها المطرب أحمد سعد بالإضافة إلى أن الإعلان بها العديد من مشاهد البهجة التي يوجد بها ألوان تعكس بهجة الشارع المصري.

إعلان بنك مصر رمضان 2024

يأتي شهر رمضان المبارك وينتظر الكثير من الأشخاص اغنية اعلان بنك مصر، حيث أنها تعتبر تحفيزية وتبث العزيمة في روح الكثيرين وتفاصيل اغنية الإعلان كالتالي:

الأغنية: عاش_ (بنك مصر).

غناء: أحمد سعد/ حنان ماضي.

كلمات: منة عدلي القيعي.

الحان وأيضًا توزيع: أحمد طارق يحيي.

إعلان بنك مصر في رمضان

يقوم بنك مصر سنويًا في شهر رمضان المبارك بإصدار إعلان يحتوي على أغنية يكون الهدف منها منح الشباب عزيمة وأمل في المستقبل، بالإضافة إلى عرض السعي الذي يقوم به المصريين من أجل الحصول على القوت اليومي كما اختلفت الإعلانات الغنائية كل عام عن الذي يليه وتكون الاغاني كما يلي: