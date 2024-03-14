هنا.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد واستمتع بأجمل المغامرات وبرامج العلوم الطبيعية

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، زادت عمليات البحث من خلال الأشخاص من الأمهات عن التردد قناة وذلك لأنها تعتبر من أهم القنوات على مستوى الوطن العربي وتقدم الكثير من المحتويات المميزة والمختلفة وتعرض أحدث الأفلام الوثائقية ومنها الأفلام الوثائقية للحيوانات بكافة أنواعها المختلفة وتقوم أيضاً بعرض العديد من الأفلام والبرامج الشيقة والممتعة لذلك سنتناول الحديث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

سوف نتحدث عن كافة التفاصيل الخاصه بـ تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على كلا من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات: 11226.

معدل ترميز القناة: 30000.

معدل استقطاب القناة: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: hd.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات: 11804.

معدل ترميز القناة: 27500.

معدل استقطاب القناة: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك SD هو: 11526.

معدل استقطاب القناة: أفقي H.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: ⅚.

جودة القناة: SD.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

بعد أن قمنا بالتحدث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك سنقوم بالتحدث عن المميزات التي تتميز بها قناة ناشيونال جيوغرافيك وهي كالتالي:

الجودة العالية: حيث تقوم قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقديم محتوى بأعلى جودة من حيث جودة الصوت وجودة الفيديو.

الموثوقية: تقدم القناة كافة المعلومات والوثائق من خلال كافة المصادر الرسمية الخاصة بها بدون تحريف.

من أهم مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك بأنها متاحة على مدار24 ساعة.

المتعة: تقوم القناة بعرض كافة الموضوعات والبرامج الممتعة والمتميزة لاستمتاع المشاهد وتجعله متشوقاً من البداية.

تزود القناة المشاهد بالعديد من المعلومات وتعزز ثقافات الشعوب الأخرى.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

أساليب البقاء وأسرار الحرب ويقدمه هازن أوديل هو مرشد البراري ومدرب أساليب البقاء مدى الحياة خلال متابعة معظم الرحلات البشرية التي تعرف بالقسوة من ضمن القدرات المستوحاة من الإنسان الأصلي.

برنامج الحياة البرية الذي يقدمه بير غريلز.

القناة كارثية.

القناة وقائع وأحداث.

سوبر كارز.

كام تساوي قطع سيارتك.

القناة هياكل عملاقة.

القناة العيش الحر.

يمكننا القول أن قناة ناشيونال جيوغرافيك من القنوات المميزة والهادفة، والتي يتم من خلالها العمل على تقديم العديد من البرامج الهامة، ويمكننا القول أنها من أهم البرامج التي يتم من خلالها العمل على مشاهدتها من خلال الأعمار المختلفة.