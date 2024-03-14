خلي طفلك يتبسط… نزل تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد وسلى أطفالك بأفضل الأناشيد التعليمية والدينية

تعد قناة طيور بيبي من أفضل القنوات الفضائية التي يبحث عنها العديد من الأمهات لتسلية أطفالهم ورسم البهجة علي وجوهمهم وذلك تعتبر قنوات الأطفال الفضائية من أكثر الطرق المنتشرة التي توفر للطفل أجمل وأروع الأوقات الممتعة وعلى الرغم ذلك هناك بعض القنوات التي تقوم بعرض محتوى لا يقدم أي أهمية يستفيد منها الطفل ولكن سنتناول الحديث عن تردد قناة طيور بيبي وعن أهمية هذه القناة بالنسبة للأطفال.

تردد قناة طيور بيبي

الكثير من الأمهات يتساءلون عن تردد قناة طيور بيبي الجديد لمشاهدة الكرتون لأطفالهم وجاء التردد الجديد كالآتي:

القمر الصناعي الخاص بالقناة: نايل سات.

تردد قناة طيور بيبي الجديد: 11258.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: SD.

القمر الصناعي الخاص بالقناة: عرب سات.

تردد قناة طيور بيبي الجديد: 11310.

استقطاب القناة: عمودي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: SD.

طريقة ضبط تردد قناة طيور بيبي 2024

بعد أن قمنا بالتحدث عن تردد قناة طيور بيبي سنقوم بالتحدث عن طريقة ضبط تردد قناة طيور بيبي من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي:

في البداية تقوم باختيار خانة “القائمة” من خلال جهاز الريموت.

اختيار التركيب ثم تقوم بكتابة كلمة السر الخاصة بالجهاز الخاص بك.

النقر على زر الإعداد الهوائي.

تحديد تبويب القمر الصناعي نايل سات أو العرب سات.

ادخل تردد قناة طيور بيبي الجديد الخاص بالقمر الصناعي نايل سات والعرب سات.

في النهاية قم بالضغط على زر البحث وبعد ذلك سيتم تثبيت القناة على جهاز الريسفر حتى تعمل على استمتاع أطفالك بالكثير من برامج الأطفال الثقافية والطفولية الخاصة بالطفل والتي تقوم بتقديمها قناة طيور بيبي.

نبذة عن قناة طيور بيبي

في إطار التعرف على التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة بيبي نستكمل الآن تعرفنا على أهم المميزات والمعلومات المختلفة الخاصة بالقناة والتي تزيد من الشعبية الجماهيرية لها وتتمثل المزايا المختلفة لها في التالي:

توفر قناة طيور بيبي عرض المحتوى الهادف للأطفال الملائم للفئات العمرية المختلفة في كل مكان.

تتميز قناة طيور بيبي استخدام أساليب وأجهزة البث المتطورة والحديثة.

توفر قناة طيور الجنة عرض محتوى متنوع جذاب للجميع.

سمات قناة طيور الجنة

من سمات قناة طيور الجنة: