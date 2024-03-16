شوف هتزيد كام يا معلم.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 + جدول الزيادة الجديدة
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024
بعد تزايد التساؤلات عن موعد صرف مرتبات شهر مارس في ظل ترويج بعض الشائعات عن صرفها مبكرا بعد المطالبات الكثيرة التي وجهت لوزارة المالية بسبب حاجة الموظفين للرواتب والحافز الاضافي بسبب قدوم شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر، ردت الوزارة ببيان رسمي قالت فيه أن صرف مرتبات مارس ستبدأ من يوم الخميس 21 مارس وتستمر لمدة خمس أيام، وبذلك فلا يوجد أي تغيير في موعد صرف المرتبات لهذا الشهر وستكون في الموعد المعتاد حسب نظام كل مؤسسة، وستشمل مرتبات شهر مارس الزيادة الجديدة التي سيتحصل عليها جميع الموظفين بالقطاع العام للدولة بداية من هذا الشهر في إطار برامج الدعم الاجتماعي للمواطنين في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي وغلاء الاسعار.
جدول زيادة مرتبات شهر مارس 2024
الزيادة التي ستصرف للموظفين ستختلف قيمتها حسب درجة الموظف، حيث سيزيد راتب موظفين الدرجة السادسة 500 جنيه شهريا بداية من شهر مارس، وموظفين الدرجة الخامسة 550 جنيه، و 600 جنيه لموظفين الدرجة الرابعة، أما الموظفين بالدرجات الأولى والثانية والثالثة فيتراوح مقدار لزيادة لهم ما بين 650 و 750 جنيه وبالنسبة للموظفين بدرجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الممتازة فمقدار الزيادة يبدأ من 800 جنيه ويصل حتى 900 جنيه.