اعرف نصيب الفرد في التموين لشهر مارس ٢٠٢٤ علشان مترجعش تقول التاجر ضحك عليا

يمثل التموين أهمية كبيرة في حياة المواطنين لا سيما الطبقة المتوسطة والفقيرة حيث أن السلع التي يحصل عليها المواطنين بشمل شهري في التموين تساعدهم إلى حد كبير في المعيشة، لذلك نجد هناك دائما استفسارات وأسئلة بخصوص نصيب الفرد في التموين الشهري وما هي السلع التي يتم صرفها لكل فرض وأسعار هذه السلع في التموين كل هذه الأمور سوف نعرفها في هذا المقال.

نصيب الفرد في التموين لشهر مارس ٢٠٢٤

جاء نصيب الفرد الواحد في التموين لشهر مارس وفقاً لما وضحته وزارة التموين والتجارة الداخلية على النحو التالي:

وصل نصيب الفرد في البطاقة التموينية ٥٠ جنيها وذلك حتي الفرد الرابع وابتداء من الفرد الرابع فما فوقه يكون نصيبهم ٢٥ جنيها للفرد .

يحصل كل فرد في البطاقة التموينية على سلع مساوية لمقدار حصته في التموين.

يصرف لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية زجاجة زيت ٨٠٠ مل واحد أقصي ٤ زجاجات للبطاقة الواحدة ويصرف الفرد الواحد أيضا كيس سكر وزنه واحد كيلو جراما مع وجود حد أقصى لعدد أكياس السكر وهو ٦ أكياس فقط لكل بطاقة كحد أقصى.

أسعار السلع التموينية لشهر مارس ٢٠٢٤

بلغت أسعار السلع التموينية لشهر مارس كالتالي: