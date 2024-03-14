بعد الزيادة بنسبة 15% لينك مباشر استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 تسجيل دخول

تفتح وزارة التضامن الاجتماعي رابط للاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة 2024 استعدادًا لصرف الدعم النقدي ،تكافل وكرامة بزيادة 15%، نحو 5.2 مليون أسرة، بما يتضمن 22 مليون مستفيد من البرنامج.

كيف يتم الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات .

الدخول إلى موقع الاستعلام لبرنامج تكافل هنا .

أكتب الرقم القومي المكون من ١٤رقمً في المكان المخصصة للإستعلام.

اضغط على استعلام.

بعد الضغط على استعلام تظهر أمامك البيانات .

نوع بطاقة الدعم النقدي.

حالة الفيزا أن كانت سارية، أو موقوفة أو متجمدة.

وأن كان الإستعلام عن أسماء جديدة في تكافل،فسيظهر لهم نوع الفيزا والرصيد بعد الاستعلام.

موعد صرف زيادة تكافل وكرامة 2024

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024 في شهر مارس بنسبة 15% بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه؛ لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، ومن المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بالزيادة الجديدة يوم 15 مارس 2024، حيث حددت وزارة التضامن يوم 15 من كل شهر لبدء صرف معاشات تكافل وكرامة.

ما هي شروط المتقدم تكافل وكرامة

يجب أن تكون الأسرة المتقدمة لـ تكافل وكرامة 2024 لديها أطفال حديثي الولادة وحتى سن السادسة، أن يتردد الأطفال والأم المتقدمين لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة 2024 على الوحدات الصحية.