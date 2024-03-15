برابط مباشر تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر عبر www.anem.dz

يعد تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر هو إحدى الأشياء التي يتساءل عنها الكثيرين، إذ أنه صورة من صور الدعم التي يقوم بالاستفادة منها جميع مواطني الجزائر المنطبق عليهم الشروط والمحتاجين لتلك المنحة، وهذا النوع من الدعم بحاجة للقيام بالتجديد على مدار ستة أشهر، وهذا التجديد يضمن للمواطن الاستمرار في الدعم لكي يعثروا على الوظيفة.

تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر

تسعى وكالة التشغيل لتوفير فرص عمل يستفيد منها الشباب الجزائريين حتى يستطيعوا أن يمتلكوا مصدرا للدخل، يمكنهم من خلاله أن يحصلوا على مبلغًا ماليًا ثابتًا في كل شهر، ولكي يتمكن الأشخاص من الحصول على الفرصة المناسبة بالنسبة إليهم فإن وكالة التشغيل توفر لهم منحة تجدد كل ستة أشهر إلى أن يجدوا الوظيفة، وإليكم طريقة التقديم على المنحة وهي كالآتي:

أولًا يجب أن تتوجه للرابط الإلكتروني التابع لوكالة التشغيل الجزائرية.

سجل الرقم المتعلق بالهوية بالخانة المحددة.

ثم في الخانة الأخرى سجل كلمة السر واضغط على تسجيل دخول.

اختار المنحة التي يتم تخصيصها للبطالة داخل الجزائر.

قم بالضغط على اختيار التمديد.

حدد رقم التسجيل لكي تتمكن من الاستفادة بهذه المنحة.

سجل كافة البيانات المطلوبة للتجديد.

اتمم العملية المتعلقة بالتسجيل وتأكد من التجديد.

شروط منحة البطالة الجزائرية

بإمكان الأشخاص الآن أن يحصلوا على منحة البطالة الجزائرية بشكل سهل للغاية، وذلك في حال توافرت بهم الشروط والمعايير التي تم تحديدها لذلك وهي كالآتي: