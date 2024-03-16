المدرسين هيتجننوا من الفرحة.. المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 والشروط اللازمة

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024، التعيين في وظائف مسابقة التربية والتعليم حلم يراود الكثيرين لذا شهدت مسابقة التربية والتعليم التي تم فتح باب التقديم لها مؤخرا اقبال كبير ممن يحملون المؤهلات النطلوبة انطبقت عليهم معايير وشروط المسابقة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال شروط وطريقة التقديم والمؤهلات المطلوبة.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

بعد اعلان الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عن فتح باب التقديم لمسابقة التربية والتعليم حدد الجهاز التخصصات المطلوبة والشروط الواجب توافرها في المتقدمين، والمؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 هي بكالريوس التربية أو بكالريوس التربية النوعية بتقدير عام مقبول على الأقل، ويعين المتقدمين في التعليم الاساسي والابتدائي ومعلمي فصل.

شروط التقديم مسابقة التربية والتعليم 2024

بخلاف المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 هناك أيضا عدة شروط مطلوب توافرها في المتقدمين على مسابقة التربية والتعليم وذلك وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم المصرية، ومن لا ينطبق عليه ايا من تلك الشروط يتم استبعاده من الاختيار، وفيما يلي نستعرض لكم تلك الشروط :

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية المصرية.

حسن السير والسلوك.

وأن يكون عمره 40 عاما بحد اقصى.

أن يكون محل اقامة المتقدم مناسب للادارة التعليمية.

اجتياز جميع الاختبارات المتعلقة بالوظيفة بنجاح.

الا يكون عليه أي قضايا جنائية او مخلة بالشرف.

اجتياز الاختبار الطبي وتدريبات الوزارة.

أن يكون مؤهله وتخصصه مناسب للوظيفة المتقدم اليها.

تقديم كافة المستندات المطلوبة والتي تثبت صحة المعلومات المسجلة بالطلب.

التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

يمكن الان لمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة التقديم الكترونيا على مسابقة التربية والتعليم وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، وللتقديم قم بالضغط على هذا الرابط.