تردد قناة سبيس تون للاطفال الجديد 2024 Spacetoon نزلها وفرح عيالك بمشاهدة اجمل الافلام الكرتونية

تم تحديث تردد قناة سبيس تون لتحسين جودة البث وزيادة عدد مشاهدي القناة، حيث أنها تعد واحدة من أشهر من القنوات المفضلة لدى الأطفال والتي تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، كما أن الأطفال يقضون وقتًا ممتعًا في متابعة البرامج الكرتونية المسلية التي تعرض على القناة، هذه البرامج ليست مجرد وسيلة للتسلية بل تجلب الفرح والسعادة إلى قلوب الصغار، وسنقدم لكم خلال مقالنا تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، تابعونا

تردد قناة سبيس تون

تعد قناة سبيس تون من أشهر وأفضل القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي للأطفال إلى جانب العديد من البرامج الممتعة التي تقدمها القناة باللغتين العربية والإنجليزية والتي تستهدف الفئة العمرية من 4 إلى 10 سنوات مما جعل القناة ذات شهرة كبيرة في بلدان الشرق الأوسط.

تعرض قناة سبيس تون كل ما هو جديد في عالم الأطفال دون توقف، كما تعرض محتواها عبر الأقمار الصناعية المختلفه وقد يمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11785.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

كما يمكن للأطفال متابعة برامج سبيس تون المميزة من خلال تنزيل القناة على القمر الصناعي عرب سات عن طريق التردد الآتي:

التردد: 12341.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

كيفية ضبط تردد قناة سبيس تون

لتحميل تردد قناة سبيس تون على شاشتك التليفزيونية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على زر القائمة من جهاز التحكم.

اختر الإعدادات ثم انقر فوق خيار التثبيت اليدوي.

حدد القمر الصناعي المناسب سواء كان نايل سات أو عرب سات.

أدخل بيانات التردد المطلوبة.

ثم انقر فوق زر حفظ.

محتوى قناة سبيس تون

تعرض القناة العديد من البرامج المتنوعة ومسلسلات الأنمي والأناشيد والأغاني التي يستمتع بمشاهدتها الأطفال، ومن أهم برامج القناة ما يلي: