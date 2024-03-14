فرصة ذهبية واستلم شقتك ع المفتاح لينك الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 مباشر شغال

أعلنت وزارة الإسكان عن طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي لكي يسهل على المتقدمين للحصول على شقق سكنية معرفة نتيجة طلبهم وإحضار الأوراق المطلوبة في حال القبول أو تقديم تظلم في حال الرفض أو تقديم شكوى في حال تأخر الرد على طلبهم، حيث يتم طرح وحدات سكنية في مختلف المشاريع التي تقدمها الوزارة بنظام التمويل العقاري، ويمكن الاستعلام عن حالة الطلب بسهولة من خلال عدة طرق متاحة من قبل صندوق التمويل العقاري ووزارة الإسكان سنعرضها لكم خلال مقالنا، فتابعونا.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن الاستعلام عن حالة طلب التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي باستخدام بالرقم القومي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع صندوق الإسكان ثم اضغط فوق أيقونة مشروع الإسكان.

أدخل رقم المشروع المقدم للحصول على شقة سكنية.

اكتب جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم مثل الاسم والعنوان.

انقر فوق زر استعلام.

ستظهر لك حالة الطلب، وفي حال تم الرفض سيتم توضيح السبب.

الاستعلام عن شقق الإسكان من خلال الأرقام الساخنة

يمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الاتصال بأرقام ساخنة متاحة من قبل صندوق الإسكان والتمويل العقاري، وهذه الأرقام هي:

قم بالاتصال من أي تليفون محمول بالرقم 1188 أو 5777.

أو الاتصال بالرقم 090071117 من أي تليفون أرضي.

كما يمكن إرسال الرقم القومي للمتقدم في رسالة نصية إلى الرقم 1124، وتكلفة الرسالة ثلاث جنيهات.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

حددت وزارة الإسكان عدة شروط يجب توافرها لدى المتقدمين للحصول على شقق سكنية، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: