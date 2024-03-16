“ألحق سجل فرحة رمضان بفرحتين“ حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 وأسعار السلع التموينية

انتشرت الكثير من الأخبار حول وجود زيادة على الدعم التمويني قدرها 100 جنيه وذلك ما جعل عدد كبير من المواطنين حول ذلك الأمر وبناء على ذلك قامت وزارة التموين بالرد على تلك الأخبار ووزارة التموين تعتبر من أكثر المصادر مصداقية، لذلك سوف نقدم لكم كل ما يخص زيادة الدعم التمويني.

حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

بعد الأخبار التي تم إصدارها حول زيادة الدعم بقيمة تصل حتى 100 جنيه على بطاقات التموين صرح علي مصيلحي وزير التموين أنه لا يوجد أخبار رسمية حول ذلك الأمر وذلك الأمر من المقرر أن يتم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء فقط وسوف يتم تحديده على حسب الميزانية العامة للدولة، يجب العلم أن مجلس الوزراء قام بتخصيص مبلغ قدره 127 مليار جنيه يتم صرفه لوزارة التموين في العام ويتم تقسيمه إلى 90 مليار للخبز المدعم و36 مليار للتموين.

اسعار السلع التموينية 2024

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف تكون أسعار السلع التموينية كالتالي: