قـدم دي فرصتك.. الكشف عن موعد مسابقة التربية والتعليم .. وظائف خالية للشباب في كل المدارس

ما زال الكثيرين يقومون بالبحث حول مسابقة التربية والتعليم المستمرة الى الشهر الحالي، ويمكن للراغبين الآن التقديم في المسابقة، عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط الخاص بهم، و التعاقد مع 18666 معلم مساعد فصل الصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، والثالث) للعام الدراسي 2024/ 2025 بجميع محافظات الجمهورية، وتابعوا المزيد فى تلك السطور القادمة.

أهم شروط مسابقة التربية والتعليم

أوضحت وزارة التربية والتعليم بشأن مسابقة التربية والتعليم عن وجود شروط هامة يجب توافرها عند التقديم ومنها:

أن يكون المتقدم لمسابقة التربية والتعليم 2024 لديه الجنسية المصرية.

أن يكون المتقدم حسن السيرة وحسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم لمسابقة بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

لا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمضي على صدوره أربع سنوات على الأقل.

لا يزيد عمر المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 عن 40 عام في تاريخ نشر الإعلان.

أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية (تعليم أساسي/ ابتدائي/ معلم فصل) بكلية التربية وكلية التربية النوعية.

أن يكون التقدير العام للمتقدم لمسابقة مقبول فأعلى.

أن يجتاز المتقدم الإختبار وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

يتم اجتياز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يتم اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة.

يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً الثابت ببطاقة الرقم القومي.

كيفية التقديم علي مسابقة التربية والتعليم

تتمثل خطوات التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 في النقاط التالية: