قرار رسمي ..التعليم تُعلن تعديل مواعيد امتحانات النقل والاعدادية والثانوية العامة فى موعدها “جدول امتحانات الثانوية العامة”

مواعيد امتحانات النقل، يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من أجل معرفة موعد اجازة نهاية العام بعد إجراء التعديلات على المواعيد كما أنه تم الإعلان مؤخرا عن جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

مواعيد امتحانات النقل

يوجد موعد محدد يتم فيه إجراء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بعد إجراء تعديلات على المواعيد وهذه مواعيد امتحانات النقل:

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم إجراء تعديلات على امتحانات النقل والشهادة الإعدادية على أن تبدأ من يوم 4 من شهر مايو لهذا العام

كما أعلنت الوزارة عن ميعاد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد تعديل المواعيد المقررة وذلك في يوم 23 من شهر مايو لهذا العام.

موعد امتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية للفصل الدراسي الثاني تكون بداية من يوم 25 من شهر مايو لهذا العام كما أنه نوه على الالتزام بهذه المواعيد.

يتم الانتهاء من مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية في يوم 6 من شهر يونيو هذا العام.

جدول امتحانات الثانوية العامة

تم الإعلان مؤخرا عن جدول امتحانات الثانوية العامة لجميع الشعب وهذا الجدول هو

امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية يكون يوم الاثنين الموافق “10 من شهر يونيو”.

امتحان الاقتصاد والإحصاء يوم الأربعاء “12 من شهر يونيو”.

اللغة العربية يكون يوم السبت الموافق “22 من شهر يونيو”.

اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء “25 من شهر يونيو”.

الفيزياء أو التاريخ يوم السبت “29 من شهر يونيو”.

اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء “2 من شهر يوليو”.

مادة الكيمياء أو الجغرافيا يوم السبت “6 من شهر يوليو”.

الجيولوجيا أو علم النفس والاجتماع والهندسة الفراغية يوم الاربعاء “10 من شهر يوليو”.

مادة التفاضل والتكامل يوم السبت “13 يوليو”.

مادة الأحياء أو الاستاتيكا أو الفلسفة يوم الأربعاء “17 يوليو”.

الديناميكا يوم السبت 20 يوليو.

درجات الأسئلة المقالية على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا على ضرورة أن تكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط، ووضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الاجابات المحتملة.

كما أكد على أن تكون الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة وأن تكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة، وأكد أيضا على ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على انتظام الدراسة خلال شهر رمضان الكريم بالفصل الدراسي الثاني، وشددت على أن حضور الطلاب خلال شهر رمضان مستمر دون توقف، وعلى استمرار الدراسة حتي نهاية الفصل الدراسي الثاني، ويحصل الطلاب على الإجازات الرسمية فقط سواء الأسبوعية أو إجازات عيد الفطر المبارك وشم النسيم وغيرهما، كما أكدت أنه لن يتم رفع الغياب عن الطلاب في المدارس خلال شهر رمضان.