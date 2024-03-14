ليك فلوس في الكارت… اعـرف الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة لمرتب شهري بزيادة 15% من وزارة التضامن

يعد برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم المقدمة للمواطنين في جمهورية مصر العربية، حيث يقدم للفئات الأشد احتياجًا في الدولة، ليتم مساعدتهم في المعيشة وتحمل أعباء الحياة الصعبة في ظل غلاء المعيشة والأوضاع الأقتصادية الغير مستقرة، وسوف نتعرف على الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة وأهم شروط الحصول على هذا الدعم وأماكن صرفها في المقال التالي.

شروط التقديم في الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة

هناك عدة شروط يجب توافرها ليكون إسمك بين الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة، نذكرها علي النحو الآتي:

أن يكون عمر المتقدم 65 عاماً.

كما يجب ألا يمتلك المتقدم أي ممتلكات باسمه باهظة الثمن.

يجب أن يكون المتقدم عاطلًا عن العمل.

يجب ألا تزيد الرسوم المدرسية المدفوعة للأطفال عن 3000 جنيه.

اماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن صرف هذا المعاش بإحدى الطرق التي قامت الدولة بتوفيرها نذكرها فيما يلي:

الصرف من إحدى فروع بنك ناصر الاجتماعى أو البنوك التجارية أو بنوك القرى.

السحب عبر المحافظ الإلكترونية.

السحب عبر ماكينات الصراف الآلي ATM.

السحب من خلال البريد المصري و منافذ شركة فورى.

الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة

يريد العديد من المواطنين التعرف على الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة بعد الزيادات الجديدة 2024 والتي ستكون 15%، وجاءت الخطوات للأستعلام عنها في السطور التالية: