شغل بفلوس متقلش عن 7500 جنيه!!.. وظائف خالية اليوم من وزارة الشباب والرياضة كافة التخصصات للشباب في 15 محافظة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشرى سارة للشباب من حملة المؤهلات العليا في جميع المحافظات في جمهورية مصر العربية، عن وجود وظائف خالية اليوم حيث تتوافر 1328 وظيفة خالية في 4 جهات حكومية تتضمن التربية والتعليم، والأوقاف، والشهر العقاري والتوثيق، ووزارة النقل، وأن من يريد التقديم يجب التوجه الي الرابط الخاص بهذه الوظائف للجهة الحكومية وموضحةً تفاصيل وكيفية التقديم وموعدها في هذا المقال التالي.

وظائف خالية اليوم

لقد كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وجود وظائف خالية اليوم في كلا مما يلي:

وظائف الأوقاف إذ تتضمن توافر 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس في موازنة وزارة الأوقاف 2024، والمديريات التابعة لها في جميع المحافظات.

تتوافر نحو 300 وظيفة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، وتضمنت 250 وظيفة باحث قانون ثالث، إلى جانب 50 مهندس في تخصصات الكهرباء والمساحة، والمدني والإتصالات، والإلكترونيات والحاسبات.

اما وظائف وزارة النقل 2024، فإنّ الهيئة العامة للنقل النهري أعلنت عن وجود 28 وظيفة خالية، منهم 24 وظيفة مهندس بناء سفن و 4 وظائف أخصائي حاسب آلي.

موعد التقديم في وظائف خالية اليوم

وبحسب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإنّ التقديم قد بدأ يوم الجمعة 1 مارس 2024، ويستمر حتى يوم السبت 16 من نفس الشهر، بعدها يتم غلق باب التقديم في كافة الوظائف بالجهات الحكومية المعلن عنها.

كيفية التقديم في وظائف خالية اليوم

يكون التقديم علي هذه الوظائف الخاليه من خلال الرابط الخاص ببوابة الوظائف الحكومية والقيام بالخطوات التالية: