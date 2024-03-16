استقبل تردد قناة المسار الليبية 2024 عبر النايل سات

تعتبر قناة المسار من أهم القنوات الليبية التي تقوم بعرض الكثير من المحتويات المتنوعة مما جعلها القناة الأولي التي يتم البحث عنها ويتصدر البحث عن تردد قناة المسار من قبل الكثير من المواطنين، وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في كافة أنحاء ليبيا ودول العالم، لذلك نستعرض لكم كافة المعلومات عن تردد القناة وكيفية تنزيلها علي الجهاز الخاص بك من خلال التقرير التالى.

تردد قناة المسار

قامت إدارة القناة بالإعلان عن التردد الخاص بالقناة على الصفحات الرسمية الخاصة بها على كل المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي، ليتمكن كل المواطنين من العمل على ضبطها بكل سهولة بإدخال بيانات التردد التالي:

تردد قناة المسار على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10873.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معامل الاستقطاب: عمودي.

تردد اخر للقناة علي النايل سات

التردد: 11315.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

مميزات قناة المسار الليبية

تقوم بعرض العديد من البرامج الإسلامية والحوارية علي قناة المسار الليبية، لذلك ينجذب إليها ملايين المشاهدين لذلك تتميز قناة المسار ببعض المميزات منها التالي:

تقدم المحتوى هادف ومميز.

يمكن لكافة الأعمار مشاهدة البرامج المعروضة عليها.

تألقت بمكانة قوية في شبكة التلفزيون الليبي في القسم الإخباري في وقت بسيط.

تبث طوال اليوم دون انقطاع وبجودة عالية.

استخدام أحدث التقنيات في التصوير والصورة عالية الجودة وعرض الفيديوهات.

تقوم بالتحديث المستمر للقناة بشكل مستمر لتلبي احتياجات كافة المشاهدين.

لديها طاقم عمل يقدم البرامج والفقرات الإخبارية بشكل مميز جدًا.

برامج قناة المسار الليبية

تشمل قناة المسار مجموعة متنوعة من البرامج التي تغطي مجالات مختلفة، وهذه بعض البرامج المعروفة التي تقدمها القناة فيما يلي:

المسار الليبي: هو برنامج حواري يستضيف شخصيات ليبية بارزة من مختلف المجالات في ليبيا.

فنون وثقافة: هو برنامج يسلط الضوء على الفن والثقافة في ليبيا.

رحلة في التاريخ: هو برنامج يستكشف التاريخ الليبي من خلال زيارة المواقع التاريخية واستضافة خبراء في تاريخ ليبيا.

ليبيا الرياضية: هو برنامج رياضي يغطي مختلف الأخبار والتقارير المحلية والدولية للأحداث الرياضية في ليبيا.

كيفية ضبط تردد قناة المسار الليبية

يجب القيام بخطوات ضبط تردد قناة المسار الليبية، والتي تكون علي النحو ما يلي: