كشــوف pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة موقع مظلتي || اسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية كل المحافظات

يريد العديد من المواطنين في العراق التعرف علي طريقة للوصول إلى كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية في كافة أنحاء العراق، حيث قد تأخرت وزارة العمل العراقية في إعلان الوجبة السابعة، حيث لم تظهر النتائج النهائية بعد، لكن قد تم توفير منصة مظلتي للاستعلام عن الوجبة الأخيرة بصيغة PDF عند ظهورها من قبل الوزارة، يسعى جميع المتقدمين العراقيين من الذكور أم الإناث، للتعرف علي كيفية الاطلاع على اسماء الرعاية الاجتماعية في الوجبة الاخيرة، نتعرف علي المزيد من المعلومات فى هذا المقال.

شروط التقدم في اسماء الرعاية الاجتماعية

هناك شروط أساسية يجب توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق لكي يتم ظهور إسمك بين قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية ،وهي علي النحو الآتي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.

يتوفر لدى المتقدم دخل شهري أو راتب يكفل التقديم لبرنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

يسمح للنساء بالتقديم إذا كانت في الفترة العمرية بين 15 و55 عامًا.

يجب أن يكون الرجال في الفترة العمرية بين 18 و60 عامًا.

تقديم وثائق تثبت عدد أفراد العائلة المعيشية في العراق.

يجب أن يكون عدد أفراد العائلة المتقدمين للبرنامج لا يقل عن 4 أشخاص على الأقل.

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة

يجب القيام بالخطوات الآتية لاستخراج اسماء الرعاية الاجتماعية لدفعة شهر مارس 2024 عن طريق الدخول علي الرابط مظلتي التالي والقيام ببعض الخطوات التالية: