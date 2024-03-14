سجل الان و احصل علي 1000 جنية ..طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024 ومواعيد وأماكن صرف المنحة وشروط القبول

أرتفع معدل البحث في الساعات الأخيرة عن طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024 ومواعيد وأماكن الصرف وكذلك يود العديد من الأشخاص معرفة شروط القبول بالمنحة، وتاتي المنحة دعماً من الحكومة المصرية للعمالة الغير منتظمة المصرية، حيث تحتوي مصر علي نسبة كبيرة من العمالة الغير منتظمة، وتساعد الحكومة تلك المواطنين في ظل غلاء الأسعار وأرتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، كما تحاول الحكومة رفع العبئ عن كاهل المواطنين في ظل أرتفاع سعر صرف الدولار وغلاء الحياة المعيشية في مصر.

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024

سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024 والتي أزداد معدل البحث عنها في الساعات الاخيرة بنسبة كبيرة جدأً واليك طريقة الأستعلام:

يمكن الأستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة عن طريق الأتصال بالرقم 142 وهي خدمة مجانية مقدمة من وزارة القوي العاملة.

الأتصال بالخط الساخن 19468 وأتباع الخطوات.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حددت وزارة القوي العاملة بعض الشروط للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة حيث تقدم للحصول علي المنحة عدد كبير جداً من المواطنين ولكن القليل منهم من تنطبق عليه تلك الشروط:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم في مصر.

يجب أن يكون المتقدم يعمل بشكل غير منتظم.

يجب أن يسجل المتقدم في مديرية القوي العاملة في قطاع العمالة الغير منتظمة.

يجب أن تكون المهنة المدونة في البطاقة هي المهنة التي يعمل بها مقدم الطلب.

عدم الأستفادة من أي برامج للحماية الأجتماعية من قبل.

عدم أمتلاك أي سجل تجاري.

عدم أمتلاك حيازة زراعية.

مميزات منحة العمالة الغير منتظمة:

الأمن المالي خلال فترات انعدام اليقين بالدخل

تقليل تأثيرات تقلبات الدخل

توفير شبكة أمان للأفراد الذين قد لا يتمتعون بفوائد العمل المستقر المنتظم

أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024

كانت الوزارة التي تدير القوى العاملة في مصر حددت الطرق التي يمكن من خلالها صرف المنحة الخاصة بالعمالة الغير منتظمة والتي تقدر قيمتها بألف، وذلك من أجل سهولة الحصول على مبلغ المنحة وتدنبًا لحدوث أي ازدحام، والطرق التي يتم من خلالها صرف المنحة هي كما يلي:

المكاتب الخاصة بالبريد والتي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية.

ماكينات ATM الخاصة بمختلف البنوك التي توجد في مصر.

الفروع التي تتبع إلى البنك الزراعي في مصر.

المحافظ الخاصة بشبكات المحمول.

11 فئة تستحق صرف منحة العمالة غير المنتظمة في 2024

وعن الفئات التي تستحق صرف منحة العمالة غير المنتظمة، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سواء الـ1000 جنيه أو غيرها من المنح التي تخصصها الدولة بصرفها لهذه الفئة.

– عمال التراحيل.

– الباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف، وماسحي الأحذية، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

– ملاك العقارات المبنية ما يقل نصيبهم عن الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

– خادمو المنازل.

– محفظو القرآن الكريم وقرائه.

– المرتلون وغيرهم من خدام الكنيسة.

– ورثة أصحاب الأعمال بالمنشآت الفردية.

– العاملون المؤقتون في الأعمال الزراعية سواء في الحقول والتشجير والحدائق والبساتين أو العاملين في مشروعات تربية الحيونات والماشية أوالدواجن أو المناحل أوالاستزراع السمكي.

– حائزو الأراضي الزراعية الذي تقل مساحتها عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين .