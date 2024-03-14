بالفيديو لكل ست ف مضان شوفي طريقة عمل طاجن رز معمر باللحمة من غير ما تحتاجي لمساعدة من حد

طريقة عمل طاجن رز معمر باللحمة يتزايد عنها البحث بشكل كبير بالتزامن مع أول يوم في رمضان، حيث ترغب الكثير من السيدات من تقديم وصفات شهية في وجبة الإفطار لأسرتها، ومن تلك الوصفات الشهية وصفة الرز المعمر التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية القيمة، ولمعرفة كيفية تحضير الوصفة تابعونا في التالي.

طريقة عمل طاجن رز معمر باللحمة

يمكن تحضير وصف الرز المعمر باللحمة بكل سهولة، ولكن يلزم توفر مجموعة من المكونات وهي كالتالي:

2 كوب من الأرز الأبيض المصري.

نصف كوب من اللحمة المقطعة إلى مكعبات صغيرة.

2 كوب من القشطة.

2 كوب من الحليب.

كوب من شوربة اللحمة.

ملعقة من الزبدة الفلاحي.

طريقة تحضير اللحمة

يلزم القيام بسلق اللحمة في البداية قبل إضافتها إلى الأرز المعمر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

القيام بإحضار وعاء فارغ ووضع ملعقة من الزبد أو الزيت.

القيام بإضافة اللحمة المقطعة إلى مكعبات صغيرة مع التقليب حتى تتغير اللون.

إضافة بصلة صغيرة مقطعة إلى شرائح متوسطة الحجم.

إضافة كل من ورق اللورا والفلفل الأسود والحبان والزنجبيل الفريش.

ضيفي المياه الساخنة واتركي اللحمة على نار متوسطة حتى تنضج جيدًا.

خطوات تحضير وصفة الأرز المعمر باللحمة

يمكن تحضير الوصفة في مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، وذلك من خلال اتباع التالي: