موسم العزايم بدأ..طريقة عمل بط محشي ورق عنب في البيت..اعمليه وارفعي راسك قدام أهل جوزك

طريقة عمل بط محشي ورق عنب، تتساءل العديد من ربات البيوت عن الوصفات المتنوعة التي يمكنها أن تقوم بتحضيرها في نهار رمضان لكي يتم تقديمها على الإفطار كل يوم، ولهذا سنعرض لكم اليوم أحد أهم الوجبات والأصناف التي ينبغي تحضيرها في جميع البيوت وهي بط ومحشي ورق عنب، فسنتعرف اليوم على جميع المكونات الخاصة بهذه الوصفة وأيضًا سنتعرف على طريقة التحضير.

طريقة عمل بط محشي ورق عنب

يتساءل الجميع عن طريقة عمل بط محشي ورق عنب وأيضًا عن المكونات الخاصة بتلك الوصفة، فتأتي المكونات على النحو الآتي:

بطة.

بصل وعصير ليمون وورق لورا وحبهان.

زنجبيل وملح وفلفل أسود حب.

نصف كيلو من ورق العنب.

3 أكواب من الأرز.

عدد 2 بصلة كبيرة يتم فرمها جيدًا بشكل ناعم وثوم مفروم.

فلفل ألوان مفروم وأيضًا جزر مبشور.

عصير طماطم وملعقة من الكمون والبهارات.

ملعقة من القرفة والملح والزيت والسمن.

مرق دجاج وأيضًا ملعقة من الصلصة الكبيرة.

خطوات عمل بط محشي ورق عنب

تكون خطوات التحضير على النحو الآتي: