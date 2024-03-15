“شقق برخص التراب”.. اليكم رابط التسجيل على الشقق المعلنة من وزارة الاسكان الاجتماعي… احجز شقتك من هنا..!!

تقدم وزارة الإسكان والمرافق فرصة مهمة للمواطنين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي في عام 2024، هذه الفرصة تأتي ضمن جهود الحكومة الرامية إلى توفير الإسكان اللائق للمواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ويعتبر الإسكان الاجتماعي من أهم البرامج الحكومية التي تهدف إلى تقديم الدعم للأسر ذات الدخل المحدود، وتوفير سكن لائق بأسعار ميسرة، ويعد هذا البرنامج فرصة حقيقية للمواطنين الذين يبحثون عن حل لمشكلة السكن، ويعانون من صعوبة تحمل تكاليف الإيجار الباهظة، ويمكن للمواطنين المهتمين بالحصول على شقة إسكان اجتماعي التقديم عبر الرابط الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، الذي يتيح لهم فرصة التسجيل وتقديم الطلبات بكل يسر وسهولة، ومن ثم يتم تقييم الطلبات واختيار المستفيدين الذين يستحقون الحصول على الوحدات السكنية وفقا للشروط المحددة.

شروط التقديم على الشقق

إذا كنت ترغب في الحصول على وحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعي الذي أطلقته وزارة الإسكان المصرية بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، يتوجب عليك مطابقة الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أصول مصرية.

يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي وحدة سكنية سابقة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.

يجب أن يتراوح دخل المتقدم المتزوج بين 6000 و8000 جنيه شهريا.

يجب على المتقدم تقديم طلب الحصول على الوحدة السكنية داخل المحافظة التي يقيم فيها.

مواصفات الشقق المعلن عنها

وزارة الإسكان المصرية تعلن عن طرح مجموعة من الوحدات السكنية لفئة الأفراد ذوي الدخل المحدود، وتتكون هذه المجموعة من 18 شقة. ومن المقرر طرح باقي الوحدات خلال شهر مارس من عام 2024.