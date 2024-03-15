“المسلسلات بالتوقيت عشان تدلع نفسك”.. اليكم مواعيد بث المسلسلات في رمضان2024… اعرفها واتفرج مع العيلة..!!

تعد فترة شهر رمضان من أهم الفترات التي ينتظرها الملايين حول العالم، حيث يتميز هذا الشهر الكريم بأجواءه الروحانية والتضامنية بين الناس، ويعتبر أحد أبرز الشهور التي تشهد ارتفاعا في مشاهدة البرامج التلفزيونية والمسلسلات الرمضانية، في هذا السياق، تقوم العديد من القنوات الفضائية بتقديم باقة من المسلسلات والبرامج الرمضانية المتنوعة كل عام، بهدف جذب أكبر عدد من المشاهدين وتلبية اهتماماتهم واحتياجاتهم الترفيهية خلال هذا الشهر الفضيل، وفي عام 2024، نتوقع أن تكون القنوات الفضائية قد استعدت بالفعل لإستقبال شهر رمضان بمجموعة متنوعة من المسلسلات والبرامج، ومن المتوقع أن تكون هناك مسلسلات جديدة وحصرية تقدم لأول مرة خلال هذا الشهر المبارك.

توقيت المسلسلات على قناة أون

مسلسل الكبير أوي بطولة النجم أحمد مكي يعرض في الساعة 6:05 مساء.

مسلسل كامل العدد بأداء الفنانة دينا الشربيني متواصل في العرض الساعة 7:30 مساء.

مسلسل بيت الرفاعي يجمع أبطاله النجم أمير كرارة ويعرض في الساعة 9:00 مساءً.

مسلسل مسار اجباري بطولة الفنان أحمد داش يعرض في الساعة 10:30 مساءً.

مسلسل حق عرب بأداء النجم أحمد العوضي يعرض في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

برنامج أحلى أكله مع الشيف علاء الشربيني يبث في تمام الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

برنامج نور الدين مع الداعية علي جمعة يُعرض في الساعة 2:30 بعد منتصف الليل.

برنامج قلوب عامرة مع المذيعة نادية عمارة يعرض في تمام الساعة 4:30 عصرا

برنامج بصير مع الشيخ مصطفى حسني يعرض في الساعة 5:30 عصرا

توقيت المسلسلات على قناة cbc