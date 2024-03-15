“الخطوات بالتفصيل هنا”إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 والفئات المستحقة واهم شرط للحصول عليه

بالنظر إلى أهمية تحديث بيانات بطاقات التموين في مصر، وإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 يحتل هذا الموضوع مكانة بارزة في الحوار العام بين المواطنين قامت الحكومة المصرية مؤخرًا بوضع ضوابط، وشروط جديدة لإضافة المواليد 2024 مشيرة إلى أهمية تلبية الحاجيات الأساسية لأفراد الأسرة، وخصوصًا الفئات الأولى بالرعاية في هذا المقال نتناول عن كثب شروط، وإرشادات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024 ونهتم بتزويد القراء بدليل عملي يرشدهم خلال العملية بأكملها من التسجيل على بوابة مصر الرقمية، وحتى استيفاء الأوراق المطلوبة لضمان حقوق أبنائهم في دعم الدولة.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية دائمًا على مراعاة المواطنين ودعمهم، ووفقًا للأنباء الأخيرة هناك إمكانية لإضافة المواليد على بطاقات التموين في 2024 خاصة للأسر المستحقة ضمن نظام الضمان الاجتماعي من المتوقع أن يتم فتح باب التسجيل لإضافة المواليد في شهر يوليو المقبل للقيام بهذه العملية يفترض برب الأسرة الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية، وإدخال الرقم القومي للمولود، واتباع الخطوات المحددة للتسجيل.

‏من هم المستحقين لإضافة مواليد جدد في بطاقة التموين

حسب المعلومات الصادرة من وزارة التموين تعود الأهلية لإضافة أعضاء جدد إلى العائلات الآتية:

العائلات المستحقة لمعاش الدعم، والعطف.

العائلات التي تحصل على مخصصات الدعم الاجتماعي.

‏أسر الشهداء.

الأسرة التي لا يزيد دخلها الشهري على ثلاثة آلاف جنيه.

‏المستندات المطلوبة لإضافة أفراد جدد في بطاقة التموين

توجد مجموعة من الوثائق الضرورية لإتمام هذه الإجراءات، وهي على النحو التالي:

‏بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

‏الرقم الخاص ببطاقة التموين.

‏عدد الأفراد المسجلين وبياناتهم.

‏عدد الأفراد الغير مسجلين وبياناتهم.

‏الرقم القومي لكل فرد.

‏الخدمات الجديدة التي أضافتها وزارة التموين

قامت وزارة التموين بإدراج مجموعة من الخدمات المستحدثة إلى جانب خدمة إضافة المواليد الجدد وتشمل هذه الخدمات ما يلي:

‏نقل محل الإقامة من محافظة إلى أخرى.

فصل أشخاص من بطاقة التموين.

‏استخراج بطاقة جديدة.

‏استخراج بدل فاقد.

‏استخراج بدل تالف.

‏إيقاف بطاقة.

‏كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

أفادت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن إجراءات التسجيل للحصول على بطاقات التموين يتم تنفيذها من خلال المنصة الإلكترونية للبوابة الرقمية المصرية، ويتم ذلك وفقًا لمجموعة من الخطوات المحددة:

الموقع الإلكتروني للبوابة الرقمية المصرية . إمكانية الوصول للنظام عن طريق الدخول إلى

يمكنك تسجيل الدخول، أو إعداد حساب جديد في حالة عدم امتلاكك لحساب سابق.

اختر الخدمة التي ترغب في التسجيل فيها، وهي خدمات التموين.

اختيار رمز لإضافة مواليد جدد لم يتم تسجيلهم.

‏تسجيل رقم الهاتف، والرقم القومي.

إذًا يتم النقر على خيار إدخال أطفال لم يتم تسجيلهم بعد.

كتابة الاسم المراد إضافته رباعيًا.

إضافة الرقم الوطني الموجود في شهادة ولادة الطفل المقيد.

‏الضغط على ايقونة ضم أبناء.

‏شروط إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2024

وضع الوزارة بعد الشروط الواجب توافرها ليتمكن المواطن من ضم أفراد جديدة إلى بطاقة التموين الخاصة به، ومن هذه الشروط ما يلي: