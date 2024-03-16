بالتفصيل والخطوات”.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة باستخدام الاسم والرقم القومي

بجدية تامة تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن والتضامن بين جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأفراد الأصحاء وأولئك الذين يعانون من إعاقات متنوعة، وفي هذا السياق، تم تقديم خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، بهدف توفير الدعم والرعاية الضرورية لجميع المعنيين، وتهدف هذه البطاقة إلى تمكين أصحاب الإعاقات من التكامل الكامل في المجتمع، من خلال تقديم مجموعة شاملة من الخدمات والمزايا التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة، وبفضل هذه البطاقة، يمكن لحامليها الاستفادة من تشكيلة واسعة من الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكنك الوصول إلى خدمة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة التي تقدمها وزارة التضامن في مصر عبر الإنترنت بسهولة.

كل ما عليك هو فتح الرابط المخصص لها واختيار الخدمات المتاحة، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالكارت المخصص للخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

وبعد ذلك يطلب منك تحديد المحافظة التي يقيم فيها الفرد ذو الإعاقة لتحديد المحل السكني الخاص به.

ومن ثم يجب عليك تسجيل المعلومات المطلوبة مثل مكتب الشؤون التابع للفرد ذو الإعاقة وكافة بياناته الشخصية التي توضح الحالة التي يعاني منها.

عند إكمال إدخال جميع البيانات المطلوبة، يمكنك الضغط على زر الاستعلام للاطلاع على نتيجة الاستعلام عن بطاقة المعاق.

الفئات المستحقة لكارت الخدمات 2024

البطاقة المخصصة للخدمات المتكاملة تهدف إلى توفير فرص متساوية لجميع أصحاب الهمم في مصر، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات البصرية، الذهنية، أو السمعية، كما أنه لأولئك الذين يعانون من متلازمة داون ومتلازمة القزامة وقصر القامة عن الحد الطبيعي.

وتشمل البطاقة مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة، مثل:

الدعم الطبي.

الدعم التربوي.

الدعم الاجتماعي.

الدعم الاقتصادي.

تهدف هذه الخدمات إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز فرصهم في المشاركة الكاملة في المجتمع، وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة رغم التحديات التي قد تواجههم بسبب الإعاقة.