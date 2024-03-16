FIFA 2024فتح طاقات اللاعبين|| تحميل لعبة فيفا تحديث 2024 للأندرويد والأيفون برقم الID

تحميل لعبة فيفا تحديث 2024 يرغب الكثير من عشاق اللعبة في معرفة طريقة تحميلها فهي واحدة من أشهر ألعاب كرة القدم وتمنح اللاعبين العديد من المزايا حيث يتمكن اللاعب من تكوين فريق خاص به ويهتم بهذا الفريق المفضل له، كما يمكن أن يحتوي الفريق الخاص باللاعب على لاعبين عالميين من خلال ضمهم إلى الفريق، وفيما يلي سوف نقدم لكم المزيد من المعلومات حول لاعبو وكيفية تحميلها.

تحميل لعبة فيفا تحديث 2024

لعبة فيفا واحدة من أكثر ألعاب الفيديو شهرة فهي تقدم للاعبين تجربة لعب ممتعة ومسلية ويمكن للاعبين من عشاق اللعبة تحميل لعبة فيفا تحديث 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

يمكنك بمنتهى السهولة تحميل اللعبة إذا كنت تستخدم الهاتف يعمل بنظام تشغيل الأندرويد وذلك من خلال رابط تحميل اللعبه اندرويد.

كذلك يمكن للاعبين من مستخدمي هواتف تعمل بنظام تشغيل ios تحميل اللعبة بمنتهى السهولة من خلال رابط تحميل اللعبة لنظام ios.

متطلبات تشغيل لعبه فيفا على الموبايل

يجب أن يكون نظام تشغيل الهاتف هو نظام Android 6 أو نظام IOS 14.0 فيما أعلى.

كذلك يجب أن تكون دقة الشاشة 720p، كما يفضل أن تكون دقة الشاشة أعلى من ذلك حتى تظهر رسومات اللعبة بشكل أوضح.

يجب أن تكون ذاكرة التخزين العشوائية الخاصة بالهاتف لا تقل عن 3 جيجا بايت.

كذلك يجب أن يكون المعالج بالهاتف هو معالج رباعي النواة Snapdragon 625 أو معالج Exynos 8895 ويُفضل إذا كان المعالج أعلى من ذلك.

تحتاج اللعبة إلى مساحة تخزينية فارغة بالهاتف بحوالي 2 جيجا بايت حتى يتمكن اللاعب من تحميل اللعبة على هاتف وتخزين البيانات الخاصة بها.

مميزات تحميل لعبة فيفا موبايل 2024

هناك العديد من المزايا التي سيحصل عليها اللاعب بعد تحميل لعبة فيفا موبايل 2024 وهذه المزايا كالآتي: