الفلوس كتير 💸 ميعاد صرف مرتبات مارس بالزيادة الجديدة+هنقبض كمان أيام خلاص

صرف مرتبات مارس بالزيادة، يتساءل العديد من الموظفين والمواطنين عن مرتبات مارس التي تشمل الزيادة التي قد تم الإعلان عنها، حيث أن جميع المواطنون يمرون بالعديد من الأزمات المختلفة وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ولهذا فإنهم بحاجة للدعم اللازم من الدولة بخصوص مرتباتهم، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن جميع المعلومات الخاصة بصرف مرتبات شهر مارس بالزيادة.

صرف مرتبات مارس بالزيادة

قد قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن تواجد زيادة سيتم إضافتها على المرتبات بدءًا من شهر مارس الجاري، ولهذا يبحث جميع المواطنين عن تفاصيل صرف مرتبات مارس بالزيادة، فتأتي الزيادات كالآتي:

يحصل الموظفون من الدرجة السادسة على 500 جنيه زيادة.

يحصل الموظفون من الدرجة الخامسة على 550 جنيه زيادة.

يحصل الموظفون من الدرجة الرابعة على 600 جنيه زيادة.

يحصل الموظفون من الدرجة الثالثة على 650 جنيه زيادة.

يحصل الموظفون من الدرجة الثانية على 700 جنيه زيادة.

يحصل الموظفون من الدرجة الأولى على 750 جنيه زيادة.

يحصل الموظفون من درجة المدير العام على 800 جنيه زيادة.

يحصل الموظفون من الدرجة العليا على 850 جنيه زيادة.

يحصل الموظفون من الدرجة الممتازة على 900 جنيه زيادة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس

يبحث جميع المواطنين عن الميعاد الخاص بصرف مرتبات شهر مارس، ولهذا قد تم إصدار القرار بالميعاد من قبل وزارة المالية، فسيتم صرف المرتبات على النحو التالي: