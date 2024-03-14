نزلهم 👇وحدث عربيتك ف اللعبة أكواد لعبة جاتا فايس سيتي🎮 GTA V ONLINE

أكواد لعبة جاتا فايس سيتي هي عبارة عن شفرات اللعب التي يبحث عنها الكثير من اللاعبين من عشاق لعبة GTA Vice city، وذلك بفضل ما تتميز به اللعبة من الإثارة والتشويق التي تمنحه للاعبين، وقد تمكنت اللعبة من حصد شهرة كبيرة خلال السنوات الماضية وذلك لكونها تستهدف فئه الشباب وبالتالي تساءل الكثير من هؤلاء الشباب عن شفرات لعبة جاتا في بلاي ستيشن 4 فهي بها الكثير من المزايا التي جذبت الأنظار إليها ومن أهم ما يميز اللعبة هو إمكانية حصول اللاعب على شفرات اللعبة بمنتهى السهولة وهو ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

أكواد لعبة جاتا فايس سيتي

هناك الكثير من اكواد لعبه جاتا 5 جي تي التي يحتاج إليها اللاعبين كثيرا بعد تحميل اللعبة حتى يتمكنوا من مواصلة اللعب واستخدام الأسلحة، كما تعتبر هذه الاكواد من أهم مقومات لعبة جاتا الأساسية والتي لا يستطيع أي لاعب الاستغناء عنها داخل اللعبة في فيفا، ومن أهم أكواد اللعبة والخاصة بالأسلحة ما يلي:

كود الأسلحة 1 هو thugstools.

أما كود الأسلحة 2 هو professionaltools.

أيضًا كود الأسلحة 3 هو nuttertools.

كود الأسلحة خاصة بالرشاشات هو nuttertools.

أما الكود الخاص بالأسلحة الصاروخية هو professionaltools.

كود الصحة باللعبة هو aspirine.

أما كود دم كامل باللعبة هو aspirine.

كذلك كود الكل مسلح foooxft.

كما يوجد باللعبة كود صحة لا نهائية وهو baguvix.

كذلك هناك كود خاص بالدرع وهو preciousprotection.

لعبة جاتا فايس سيتي

بعد الشهرة الكبيرة التي حصلت عليها اللعبة بحث الكثير من اللاعبين عن أهم المعلومات حول اللعبة وهي كالآتي: