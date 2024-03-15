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أحدث هواتف هونر Honor Magic 6 مواصفات ومميزات الهاتف
كشفت شركة هونر عن انطلاق سلسة جديدة من الهواتف الرائعة المعروفة بها، وهي سلسلة Magic 6، وهو هاتف مميز بالعديد من الإمكانيات التي تجعله من أهم الهواتف المنتظر الإعلان. عنها من قبل العديد من الأشخاص، وفيما يلي نلقي نظرة على مميزاته وأهم التطورات التي يحملها الهاتف للجمهور.
مواصفات هاتف Honor Magic 6
يتمتع هاتف Honor Magic 6 بالمواصفات التالية:
- العلامة التجارية: هونر
- الموديل: ماجيك 6
- الشاشة: شاشة بقياس 6.78 بوصة ودقة 1246 * 2800 بكسل من نوع LTPO OLED
- المعالج: كوالكوم سناب دراجون 8 ثماني النواة
- الوزن: 199 جرام أو 209 جرام
- التخزين: 256 جيجا و12 جيجا رام، أو 512 جيجا مع 16 جيجا رام.
- الواجهة: تعمل بنظام تشغيل اندرويد 14
- الأبعاد: 161.8 * 75.4 * 8.1 ملم.
- كاميرا: مزود بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجا بكسل و32 ميجا بكسل و 50 ميجا بكسل، وكاميرا سلفي بدقة 50 ميجا بكسل.
مميزات هاتف Honor Magic 6
ينفرد هاتف هونر ماجيك 6 بعدد من المزايا، منها:
- مزود بسماعات خارجية من نوع ستريو.
- مستشعر تقارب حقيقي.
- مزود ببصمة إصبع أسفل الشاشة لمزيد من الحماية والخصوصية .
- بالإضافة إلى طريقة التعرف على الوجه لفتح الهاتف.
- مزود بكاميرا تدعم فلاش من نوع ليد، ويدعم التصوير بجودة عالية الدقة.
- يدعم الهاتف خاصية NFC.
- مزود ببطارية من الليثيوم تعمل بقدرة 5450 مللي أمبير.
- يدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 66 واط.
- كما يتميز الهاتف بخاصية الشحن العكسي بقدرة 5 واط من خلال مدخل الشاحن من نوع تايب سي.
- أيضًأ يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.
- الهاتف أيضًا مزود بمستشعر IR Blaster .