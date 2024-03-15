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يلا احجز دقولتي .. شروط حجز شقق الاسكان والتعمير 2024 عبر موقع الاسكان
يسعي كثير من الشباب والرجال وينتظرون مواعيد حجز الشقق الخاصه ببنك الاسكان والتعمير بعدما اعلنت وزاره الاسكان في هذا الشأن عن طريق الهيئة التابعة للوزارة وهيئه المجتمعات العمرانيه، واعلنت ايضا على تقديم في حجز شقق بالاسكان والاسكان ذات الطابع الحديث بالتحديد، وما يميز هذه الشقق ان تشطيبها كامل بمدينة العبور الجديدة، و سنتعرف في السطور القادمة على الشروط لحجز شقق الاسكان والتعمير.
شروط حجز شقق الاسكان والتعمير
في بداية الامر لابد ان تكون على درايه التعليمات والشروط الخاصة لكي تستطيع ان تحجز شقة في شقق الاسكان والتعمير والشروط هي:
- على أن يكون الشباب الراغبين في الحصول على شقة في الاسكان والتعمير مصري الجنسيه.
- لا يجوز من الزوج او الزوجه او القصر من الابناء حجز اكثر من شقه.
- يلزم أن يكون المتقدم له أهلية كاملة في التعاقد والتصرف.
- عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام من تاريخ طرح الوحدات السكنية.
خطوات حجز الشقق المقدمة من بنك الاسكان والتعمير 2024
في البداية على الراغب في الحجز ان يتوجه الى الموقع الخاص بصندوق الاسكان الاجتماعي.
- قم باستخدام كلمة المرور ورقم القومي لتستطيع تسجيل الدخول.
- قم باختيار ايقونه ارغب في التقدم وبعد ذلك اضغط احجز الآن
- لكي تختار ما يتناسب معك حدد عرض معلومات الشقق المتاحة.
- اطبع الاستمارة الكاملة اضغط تأكيد الحجز.
- والدفع اهو هي الخطوه الاخيره،والدفع هو 60 ألف جنيه مصري في المقدم ويكون 20% في التخصيص،و 10% عند الاستلام،وسيتم التقسيط بشكل ربع سنوي.
- واخيرا بأسبقية التقديم يلزم تقدم من خلال الإنترنت.