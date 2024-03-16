“ياسعدك ياهناك مع الزيادة اللي جيالك هناك”.. زيادة جديدة في الرواتب والمعاشات للمتقاعدين2024… فلوسك هتجيلك وانت في مكانك..!!

تعتزم الحكومة ابتداء من شهر مارس من العام 2024، الشروع في تطبيق سبعة تدابير تهدف لتقليل العبء الاقتصادي على المواطنين بأسرع وقت ممكن، وذلك للتصدي للتداعيات السلبية التي قد تنجم عن الأزمات والمتغيرات الاقتصادية الدولية على الأوضاع داخل البلاد، ويقدر أن القيمة الكلية لهذه التدابير تصل إلى 180 مليار جنيه، وتتضمن هذه التدابير مجموعة من الإجراءات التي سيتم ذكرها في هذا المقال.

زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية

تم رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية إلى ستة آلاف جنيه مصري، بزيادة تعادل نصف المبلغ السابق.

زيادة دخل العاملين في الهيئات الحكومية والشركات الاقتصادية بمقدار لا يتراوح أقل من ألف إلى ألف ومئتي جنيه مصري كل شهر، وذلك تبعا للدرجة الوظيفية التي يشغلونها.

يمنح الأفراد الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوات دورية تبلغ 10% من مجموع رواتبهم، في حين يحصل الأفراد غير المشمولين بهذا القانون على علاوة تعادل 15% من راتبهم الأساسي، مع ضمان أن يكون الحد الأدنى لهذه العلاوة 150 جنيها مصريا، حيث تبلغ التكلفة الكلية لهذه الزيادات حوالي 11 مليار جنيه مصري.

اخبار عن زيادة المعاشات