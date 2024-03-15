الحق الفرصة واستفيد بيها بسرعة .. شهادات البنك الاهلي المصري الجديدة بأعلى عائد 2024

قام البنك الاهلى بطرح تفاصيل شهادات ادخارية واستثمارية جديدة لذلك يعد البنك الأهلي المصري من أهم البنوك الموجودة فى جمهورية مصر لذلك يوفر عدد كبير من الشهادات للمواطنين ذات العوائد المختلفة التى يحتاجها كل مواطن.

شهادات البنك الاهلي المصري

العديد من المواطنين يبحث ويسأل عن تفاصيل شهادات البنك الاهلى المصري، وعن العوائد الخاصة بها وشروطها من خلال هذه الشروط:

اولا شهادة أمان المصريين

الحد الأدنى للشهادة سوف يكون 500 جنيه.

الحد الأقصى لهذه الشهادة سوف يكون 2500 جنية.

يمكنك الاستثمار بالشهادة لمدة تصل إلى 3 سنوات بعائد يصل 13%.

يمكنك الاقتراض بضمان هذه الشهادة أو إصدار بطاقة الائتمان بأنوعها.

يمكن استرداد قيمة الشهادة في نهاية المدة.

ثانياً الشهادة ذات العائد المتغير

سوف تكون مدة ادخار هذه الشهادة لمدة تصل إلى 3 سنوات.

أما بالنسبة للشهادة التي سوف تكون بعائد متغير طول مدة الشهادة.

سوف يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنية ومضاعفاتها.

سوف يصل فى السنة الأولى إلى 22%.

أما بالنسبة لسنة الثاني سوف تصل إلى 18%.

أما فى السنة الثالثة سوف تصل إلى 16%.

ثالثا شهادة ادخار ذات العائد الثابت

سوف تكون مدة هذه الشهادة لمدة تصل إلى 3 سنوات.

سوف يكون العائد ثابت طول مدة الشهادة.

الحد الأدنى لشراء الشهادة سوف يصل إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يمكن لك الاستثمار لمدة 3 سنوات.

العائد الشهري لهذه الشهادة تصل نسبة الى 19%.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

هذه الشهادة يصل العائد الشهري لمدة تصل إلى 5 سنوات أما بالنسبة للحد الادنى سوف يكون 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، سوف يصل العائد الى 12.25%.