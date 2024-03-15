من هُنـــا .. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2024 عبر وزارة التضامن الاجتماعي

العديد من المواطنين يبحثون عن الأسماء الجدد فى معاش تكافل وكرامة، ويتساءلون عن رابط الاستعلام لكي يمكنهم معرفة الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة، ويعتبر هو من أهم البرامج الأساسية للدعم لأنه يهدف إلى مساعدة المواطنين المصريين ذو الطبقات الاقتصادية الضعيفة، ويعمل البرنامج بشكل بشكل دوري بالإعلان عن فتح باب التقديم فى تكافل وكرامة والاستعلام عن الأسماء الجدد.

الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2024

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع خطوات الاستعلام عن الاسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة وسوف تتم زيادة الدعم كما أعلن الرئيس من قبل للأسر الفقيرة والمساعدة على توفير حياة كريمة من خلال الخطوات الآتية:

أدخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

اختر برنامج تكافل وكرامة.

ثم بعد ذلك اضغط على كلمة استعلام.

ثم قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالفرد المتقدم فى البرنامج وكتابة الرقم المكون من 14 رقم.

سوف تظهر لك نتيجة الاستعلام سواء كانت بالقبول أو بالرفض.

سوف تظهر لك قيمة الرصيد المتاح فى حالة القبول أما بالنسبة فى حالة الرفض سوف يتم توضيح السبب.

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بعض الشروط التي يجب توافرها للمتقدم فى برنامج تكافل وكرامة لذلك يجب اتباع الخطوات الآتية: