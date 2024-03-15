هتمووووت من الضحك.. تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 على جميع الأقمار الصناعية

يبحث العديد من المشاهدين عن تردد قناة توم وجيري الجديد لعام 2024، لضبط التردد الجديد واستقبال القناة بقوة إشارة عالية دون تشويش أو تشفير، حيث أن كرتون توم وجيري من أهم البرامج الذي يعشقة ويتابعه الصغار والكبار لقضاء وقت ممتع أمام التلفاز من مقالب توم وجيري الشيقة والممتعة، كما يمكنكم ضبط التردد الجديد عبر جهاز التحكم الخاص بالتلفاز على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024

يمكنك استقبال قناة توم وجيري للأطفال لمشاهدة باقة من أفضل البرامج الكرتونية، لتحفيز الطفل على اللعب وتجديد طاقته، عبر ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:

تردد قناة توم وجيري الجديد: 12149.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ⅚.

تردد قناة توم وجيري 2024 العرب سات

تابع قناة توم وجيري عبر ترددها الجديد على عرب سات واستمتع بمشاهدة أفضل برامج الكرتون الممتعة والتى يعشقها الأطفال عبر التردد التالي:

تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي عرب سات: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز 27500.

خطوات استقبال قناة توم وجيري 2024

تابع بعض الخطوات البسيطة لضبط التردد الجديد لقناة توم وجيري على جهاز الريسيفر من خلال جهاز التحكم عن بعد«الريموت» واستقبال القناة بجودة عالية وصورة واضحة: