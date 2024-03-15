لمشاهدة المباريات الحصرية.. نزل تردد بين سبورت الرياضية 2024 مجاناً دون دفع اشتراك

يبحث العديد من متابعي كرة القدم والرياضة عن تردد قناة بين سبورت وإعادة ضبط القناة بقوة إشارة أعلى، حيث يتم بث مباشر لمباراة كأس إفريقيا لهذا العام عبر قناة بين سبورت الرياضية لمشاهدة المباريات يوميا من المنزل ومتابعة تطورات المباراة أول بأول، ويمكنك تحميل القناة على التلفاز عبر ترددها الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وسهيل سات من خلال جهاز التحكم عن بعد.

تردد بين سبورت الرياضية

يمكنك تنزيل القناة من خلال ترددها الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي:

تردد قناة نين سبورت: 11054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح : 3/2.

تردد قناة نين سبورت على القمر الصناعي سهيل سات

شاهد قناة بين سبورت عبر ترددها الجديد على سهيل سات ومتابعة أحداث المباريات لكأس الأمم الأفريقية من خلال تنزيل القناة عبر التردد التالي:

تردد القناة : 10810.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة بي ان سبورت على عرب سات

بإمكانك الآن مشاهدة المباريات الرياضية عبر تنزيل قناة بي ان سبورت على العرب سات من خلال التردد التالي:

تردد القناة : 12379.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة بي ان سبورت 2 على سهيل سات

من خلال القمر الصناعي سهيل سات يمكنك تحميل قناة بي ان سبورت 2 والاستمتاع بمشاهدة القناة بقوة إشارة عالية الجودة عبر التردد التالي: