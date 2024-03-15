استقبل حالاً.. تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد على النايل سات والعرب سات لمشاهدة اغاني الأطفال

يقوم العديد من الآباء والأمهات بالبحث عن تردد قناة طيور بيبي الجديد، وتحميل القناة من خلال جهاز التحكم عن بعد «الريموت» من أجل أطفالهم. لمتابعة سلسلة من البرامج الكرتونية المختلفة التي تقدمها قناة طيور بيبي لتعليم الأطفال مهارات جديدة وتعليمهم السلوكيات الصحيحة في التعامل مع الأخرين.

تردد قناة طيور بيبي

تم تأسيسها عام 2012 بمدينة الأردن وصاحبها هو نفسه صاحب قناة طيور الجنة المعروفة خالد مقداد ،انفردت بتقديم مجموعة من الأغاني المختلفة، والتي عشقها الأطفال بشكل كبير، ومن خلال تغير التردد كل فترة يتم تشفير القناة بحال لم يتم ضبط التردد الجديد لذلك يبحث العديد من أولياء الأمور عن التردد الجديد بصورة منتظمة وضبط القناة على التردد الجديد.

تردد قناة طيور بيبي على النايل سات

يمكنكم مشاهدة قناة طيور بيبي عبر ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط التردد التالي:

التردد الجديد : 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح : ¾.

تردد قناة طيور بيبي على العرب سات

يمكنك من خلال جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتليفزيون ضبط التردد الجديد لقناة طيور بيبي ومشاهدة البرامج الكرتونية الجديدة والمختلفة من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد : 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: ⅚.

طريقة ضبط قناة طيور بيبي

استمتع بمشاهدة برامج قناة طيور بيبي من خلال ضبط التردد الجديد على التلفاز عن طريق اتباع الخطوات التالية: