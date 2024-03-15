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الحق سجل وخدها بسرعه .. التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 عبر وزارة القوى العاملة
يريد الكثير من الأشخاص التعرف على رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وذلك لكي يحصل على تلك المنحة التي تم الإعلان عنها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن الجدير بالذكر أن تلك المنحة هدفها إتاحة الدعم وتوفيره لجميع الأسر التي تحتاج إليها ومن الجدير بالذكر أيضا ان هناك خطوات لازمة لتسجيل بها وأيضا شروط ضرورية وفيما يلي سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة للتسجيل وأيضا الشروط.
التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024
من الممكن ان تكن بالتسجيل بمنحه العمالة الغير منتظمة بكل سهولة ويسر عن طريق السعر على الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى الانتقال إلى الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة من خلال النقر هنا.
- الخطوة الثانية الضغط على زر تسجيل القوى العاملة.
- الخطوة الثالثة تسجيل الدخول الموقع عن طريق الرقم القومي المتعلق بك والرمز السري.
- الخطوة الرابعة ملء جميع البيانات المراد المتعلقة بك بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها.
- الخطوة الخامسة إرفاق جميع المستندات اللازمة المرادة منك.
- الخطوة الأخيرة النقر على زر إرسال الطلب.
شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة
توجد كثير من الشروط الضرورية التي ينبغي أن تكون متوفرة في الشخص الذي يريد أن يحصل على منحة العمالة الغير منتظمة ومن ضمن هذه الشروط جميع ما يلي:
- ينبغي أن تكون جنسية متقدم مصرية.
- كما أنه لابد ألا يكون الشخص عنده سجلات تجارية.
- هذا بجانب أنه لا يجب ان يكون سن متقدم اقل من 20 سنه ولا ينبغي أن يكون أكثر من 60 سنة.
- لابد ان يكون الشخص قد سجل بمديرية القوى العاملة.
- هذا بالإضافة إلى أنه لابد من عدم امتلاك المواطن ارض زراعيه.
- لا ينبغي أن يكون المواطن لديه عقارات.
- لابد ان يكون الدخل الشهري للمواطن محدود أو ليس لديه دخل ثابت.