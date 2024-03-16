“هتقبض بدري”.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وموعد الصرف لشهر مارس 2024

أعلنت هيئة التأمينات عن كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وموعد الصرف لشهر مارس 2024، حيث ينتظر أصحاب المعاشات موعد الصرف لشهر مارس وذلك بعدما تم الإعلان عن اقتراب الموعد الخاص بالصرف، حيث يتم صرفه بالزيادة الجديدة التي قد تم التصريح عنها من قبل رئيس الجمهورية والتي قد تتزامن مع مواعيد صرف معاش شهر مارس لعام 2024 ومع اقتراب شهر رمضان المبارك وسوف يتم صرف معاش تكافل وكرامه للمواطنين.

معرفة موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

أصبح الآن من الممكن الاستعلام عن موعد صرف المعاش وذلك عن طريق الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية واتباع الخطوات الآتية بشكل إلكتروني:

أولا لابد من الذهاب إلى موقع التأمينات الاجتماعية. ثم يتم الضغط على صاحب معاش ثم يليها الضغط على الخدمات التأمينية. بعد ذلك يتم الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش. يجب علي المتقدم ادخال الرقم القومي الخاص به في المكان المخصص لذلك ثم يقوم بالضغط على كلمة الاستعلام. بعد بضع ثواني سوف تظهر له كافة البيانات الأساسية الخاصة بملف المعاشات الخاصة به.

موعد صرف معاشات شهر مارس لعام 2024 بزيادة الجديدة

المواطنين يتساءلون عن موعد صرف المعاشات الخاصة بشهر مارس وهل سيتم سحبه بالإضافات الجديدة أم لا:

سوف يتم صرف معاشات شهر مارس 2024 بزيادة الجديدة التي قد تم الإعلان عنها ومن المقدر أن تكون بنسبة 15% لأصحاب المعاشات والمستفيدين.

يصل عدد الافراد المستفيدين من تلك المعاشات نحو 13مليون مواطن أي تكلفة إجمالية قد تصل إلى 74مليار جنيه وذلك في شهر مارس فقط وهذا ما قد تم الإعلان عنه من قبل الرئيس السيسي.

أما بالنسبة للمعاشات تكافل وكرامة تأتي الزيادة بنسبة 15% أي بتكلفة 5.5 مليار جنيه.

وتأتي الزيادة خلال السنة حوالي 55% من قيمة المعاشات.

وقد تم تخصيص حوالي 41,000,000,000 جنيه لزيادة معاشات تكافل وكرامة في العام المالي 20242025.

وسوف يتم صرف معاشات شهر مارس بداية من الشهر المقبل.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

قد تم إخبار المواطنين عن طريقة مبسطة للاستعلام عن المعاش عن طريق الخطوات الآتية: