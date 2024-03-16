“التقديم مفتوح “.. رابط التقديم الإلكتروني لقروض صندوق الإسكان العراقي 2024 وجدول التقديم بالمحافظات

يبحث العديد من المواطنين العراقيين عن رابط التقديم الالكترونى لقروض صندوق الاسكان العراقي لعام 2024 والشروط المطلوبة وجدول التقديم بالمحافظات، أعلن في صباح يوم الأحد، الموافق 3 مارس 2024 من قبل وزارة الإعمار والإسكان في العراق عن فتح باب التسجيل لاستمارة التقديم على القروض من صندوق الإسكان في العراق، بهدف تقديم الدعم الإسكاني للأشخاص المستحقين وفقًا للشروط المطلوبة، حيث يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل شامل حول كيفية التقديم على القروض الخاصة بصندوق الإسكان العراقي لعام 2024 عبر الإنترنت، ويشتمل الدليل أيضًا على الشروط التي يجب توافرها والخطوات التي يجب اتباعها لاستكمال العملية.

رابط التقديم الإلكتروني لقروض صندوق الإسكان العراقي 2024

أعلنت الوزارة من خلال بيانها الرسمي عن بدء التقديم الإلكتروني لقروض صندوق الإسكان العراقي 2024، حيث انطلق التقديم في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت العراق وسيستمر لمدة أربعة أيام حتى يوم 6 مارس 2024، وإليكم رابط التقديم الإلكتروني لقروض صندوق الإسكان العراقي 2024 :

أولا قم بالدخول إلى موقع صندوق الإسكان العراقي من هنا.

قم بتحميل استمارة صندوق الإسكان العراقي.

ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة في الاستمارة.

القيام بإتباع كل الإجراءات المطلوبة.

وأخيراً يتم النقر على زر تسجيل.

جدول التقديم على قروض صندوق الإسكان العراقي 2024

تم تحديد جدول تقديم الطلبات للحصول على القروض العراقية على النحو التالي:

يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024 بغداد، ديالي، الانبار، نينوي، كركوك، صلاح الدين.

يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024 ذي قار، المثنى، واسط.

يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 القادسية، بابل، النجف.

يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 ميسان، البصرة، كربلاء.

شروط التقديم على قروض صندوق الإسكان العراقي 2024

هناك عدد من الشروط التي يجب تحقيقها لكل شخص يرغب في التقدم لطلب قرض الإسكان العراقي، وهي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية.

يشترط أن يكون المتقدم بالغاً، أي بلغ سن الرشد.

يجب أن يكون المتقدم قادراً على سداد القرض.

تمنح هذه الخطوات والشروط الفرصة للمواطنين العراقيين للتقدم بطلبات للحصول على قروض من صندوق الإسكان العراقي وتحسين ظروف سكنهم، ويجب على الراغبين في الحصول على هذه القروض تعبئة النموذج بدقة واتباع الإرشادات المقدمة لضمان نجاح الطلب ومعالجته في الوقت المناسب.