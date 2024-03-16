قدم ساعتك 60 دقيقة” .. موعد بداية التوقيت الصيفي لعام 2024

ما هو موعد بداية التوقيت الصيفي لعام 2024؟ حيث مع اقتراب شهر رمضان 2024، يثير الكثير من المواطنين السؤال: متى يبدأ التوقيت الصيفي لعام 2024؟ وذلك مع انتهاء التوقيت الشتوي الذي يستمر في مصر لمدة تقارب الستة أشهر، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، مما قد يسبب بعض الارتباك لدى المواطنين، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نتعرف على موعد بداية التوقيت الصيفي لعام 2024.

موعد بداية التوقيت الصيفي لعام 2024

وقد وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الإثنين، الموافق 17 أبريل 2023، على قانون رقم 24 لسنة 2023 المتعلق بتحديد نظام التوقيت الصيفي والشتوي، ووفقًا لهذا القانون من المنتظر أن يبدأ التوقيت الصيفي في مصر يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2024.

وقد تساءل الكثير من المواطنين هل هل يطبق التوقيت الصيفي 2024 في رمضان؟ والاجابة أنه لا.

سيبدأ شهر رمضان الكريم فلكيًا يوم الإثنين الموافق 11 مارس الجاري وينتهي في 10 أبريل المقبل، بينما سيبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في منتصف الليل يوم الخميس، 25 أبريل المقبل، حيث يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة.

خطوات ضبط الساعة على التوقيت في مصر

عندما يحين موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، والذي سيكون بحلول منتصف ليل آخر خميس في شهر أبريل 2024، يقوم المواطنون بتقديم الساعات لمدة 60 دقيقة.

وفيما يخص أسباب تطبيق التوقيت الصيفي 2024، فقد أوضح مجلس الوزراء في بيان سابق أسباب تطبيق التوقيت الصيفي والفوائد التي تعود على الدولة من تطبيقه، ومن بين أبرزها ترشيد الطاقة والكهرباء والسولار والمواد البترولية والغاز.

متى ينتهي فصل الشتاء رسميا

ينتهي فصل الشتاء رسميًا في مصر يوم الأربعاء الموافق 20 مارس الجاري، ومن ثم يبدأ فصل الربيع لمدة 4 أشهر، وفي يوم الخميس 20 يونيو 2024 يبدأ فصل الصيف بشكل رسمي.